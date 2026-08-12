Szerdára már mérséklődik a meleg, és a kánikula helyét kellemesebb nyári idő veszi át. Többnyire derült, napos és száraz időre készülhetünk, az északkeleti szél azonban többfelé megélénkülhet. A Tiszántúlon időnként erősebb széllökések is jelentkezhetnek.

Időjárás: mérséklődik a hőség, 30 fok lehet - Fotó: Ladóczki Balázs

Hajnalban 17–24 fok várható, délután pedig 27–34 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön tovább mérséklődik a meleg. Szinte zavartalan napsütés várható, csapadékra pedig nem kell számítani. Az északkeleti szél főként az ország keleti felén élénkülhet meg.

A reggel már frissebb lesz, 9–19 fokos minimumokkal, délután pedig 28–33 fok között alakul a hőmérséklet. A keddi tetőzés után tehát fokozatosan enyhül a forróság, és kellemesebb nyári napok következnek.