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időjárás

Időjárás: mérséklődik a hőség, 30 fok lehet

1 órája
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Szerdán napos időre számíthatunk, de a rekkenő hőség már mérséklődik.
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Szerdára már mérséklődik a meleg, és a kánikula helyét kellemesebb nyári idő veszi át. Többnyire derült, napos és száraz időre készülhetünk, az északkeleti szél azonban többfelé megélénkülhet. A Tiszántúlon időnként erősebb széllökések is jelentkezhetnek.

Időjárás: mérséklődik a hőség, 30 fok lehet
Időjárás: mérséklődik a hőség, 30 fok lehet -  Fotó: Ladóczki Balázs

Hajnalban 17–24 fok várható, délután pedig 27–34 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön tovább mérséklődik a meleg. Szinte zavartalan napsütés várható, csapadékra pedig nem kell számítani. Az északkeleti szél főként az ország keleti felén élénkülhet meg.

A reggel már frissebb lesz, 9–19 fokos minimumokkal, délután pedig 28–33 fok között alakul a hőmérséklet. A keddi tetőzés után tehát fokozatosan enyhül a forróság, és kellemesebb nyári napok következnek.

 

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