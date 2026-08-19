Szerda reggel alapvetően felhős marad az égbolt, és több helyen kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az északkeleti országrészben néhol párássá válhat a levegő, miközben a nyugatias szél fokozatosan mérséklődik.

Időjárás: napsütés és 33 fok is jöhet szerdán, de esőre is készülni kell Fotó: Pexels

Az éjszaka enyhének ígérkezik: a legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.

Szerda reggel aztán délnyugat felől fokozatosan vékonyodni kezd a felhőzet. Egyre több helyen fordul naposra az idő, így a hét közepén már kellemesebb, nyáriasabb időjárás várható.

Az északi országrészben ugyanakkor helyenként továbbra is felhős maradhat az ég, és ott néhol kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Másutt csak kis eséllyel várható csapadék.

Akár 33 fok is lehet

A nyugatias szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, főként az ország nagy részén. A délnyugati országrészben ugyanakkor gyengébb lehet a légmozgás. A szél késő délutántól déli irányba fordul, majd mindenütt mérséklődik.

A hőmérséklet 27 és 33 fok között tetőzik, így a naposabb tájakon ismét igazi nyári melegre készülhetünk.

Összességében szerdán délnyugat felől javul az időjárás: az ország nagy részén kisüt a nap, miközben az északi területeken még előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A legmelegebb órákban akár 33 fokot is mérhetünk.