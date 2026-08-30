Rákapcsol a nyár a hét utolsó napján, 34 fok is lehet

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint vasárnap nagyrészt derült vagy fátyolfelhős idő várható, éjszaka néhol a déli és keleti határvidéken lehet felhősebb az ég, ott zápor, zivatar sem kizárt.

Időjárás: zivatarok után visszatér a perzselő hőség, 34 fok is lehet vasárnap Fotó: Pixabay

Időjárás: zivatarok után visszatér a perzselő hőség, 34 fok is lehet vasárnap

Száraz, napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal hidegebb is lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 30 és 34 fok között valószínű.