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időjárás

Rákapcsol a nyár a hét utolsó napján, 34 fok is lehet

31 perce
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Igazi nyári meleggel zárul a hét, vasárnap országszerte 30–34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az időjárás is kedvez a szabadtéri programoknak, sok napsütésre és kevés felhőre lehet számítani.
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időjárászivatarnapsütés

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint vasárnap nagyrészt derült vagy fátyolfelhős idő várható, éjszaka néhol a déli és keleti határvidéken lehet felhősebb az ég, ott zápor, zivatar sem kizárt. 

Időjárás: zivatarok után visszatér a perzselő hőség, 34 fok is lehet vasárnap
Időjárás: zivatarok után visszatér a perzselő hőség, 34 fok is lehet vasárnap Fotó: Pixabay

Időjárás: zivatarok után visszatér a perzselő hőség, 34 fok is lehet vasárnap

Száraz, napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal hidegebb is lehet a hajnal. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 30 és 34 fok között valószínű.

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