Kiadták a riasztás: zivatar és jégeső is jöhet

Az időjárás hétfő reggel még szokatlanul hűvös arcát mutatta: több településen 10 fok alá csökkent a hőmérséklet. Zabaron és Nyírtasson mindössze 7,9 Celsius-fokot mértek hajnalban, a friss levegő azonban csak átmeneti enyhülést jelent.

Időjárás: zivatarok jöhetnek, miközben tovább tombol a hőség / Fotó: Pexels

Napközben gyors felmelegedés kezdődik, így délután már 33–37 fokos maximumokra lehet számítani. Az ország nagy részén napos, száraz idő várható, ugyanakkor az északi és nyugati tájakon gomolyfelhők is megjelenhetnek, amelyekből helyenként zápor vagy zivatar alakulhat ki.

A déli, délkeleti szél a Dunántúlon többfelé élénk lehet.

Zivatarokra is figyelmeztetnek

A HungaroMet hétfőn elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelent veszélyt, emellett átmenetileg megerősödhet a szél, és helyenként jégeső is előfordulhat.

A következő napokban azonban a hőség kerül ismét a középpontba. Kedden tovább emelkedik a hőmérséklet: a hajnal 18–24 fokkal indulhat, délután pedig 35–38 fok közötti maximumokra számíthatunk. A HungaroMet három vármegyére harmadfokú, vörös riasztást is kiadott a magas középhőmérséklet miatt, ezeken a területeken a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot.

Korábban úgy tűnt, szerdán sem enyhül érdemben a kánikula. A HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb bejegyzése szerint azonban, bár keddre még tovább fokozódik a forróság, napközben egy hidegfront vonul át felettünk, amely mögött hűvösebb levegő érkezik. Szerdára így több fokkal visszaesik a hőmérséklet, és egyre nagyobb területen megszűnik a hőség - legalábbis átmenetileg.