Kiadták a veszélyjelzést: heves zivatar és jégeső is lecsaphat

Az időjárás-előrejelzés szerint záporral, zivatarral és megerősödő széllel hidegfront érkezik, amely rögtön hétfőn lecsaphat. Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet.

Időjárás: zivatar és jégeső csaphat le több vármegyére / Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash (Képünk illusztráció)

Mint írták, az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- írta a honlapján a katasztrófavédelem.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az ITT elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.

Több vármegyére is riasztást adtak ki zivatarok kialakulása miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mindeközben a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán azt írta, közeledik az a hidegfront, aminek az előterében halmozódott és még halmozódik is a meleg légtömeg, és amelyben tegnap késő estétől már előfordult hazánk északi, északnyugati felén kisebb csapadék eső, zápor formájában.

Ahogy láthatjátok is a csapadékmennyiség térképen, ez még gyakorlatilag semmi, alig esett egy-egy helyen pár mm...

- írták, hozzátéve, a hidegfront még csak közeledőben van, és ahogy megérkezik, késő délutántól kezdődően északnyugat felől megszaporodnak majd a záporok, zivatarok. Ez egyben azt is jelenti, hogy lokálisan kaphatnak nagyobb öntözést a földek, áztató eső azonban, sajnos, továbbra sem lesz.

Hogy alakul a következő napok időjárása?

A Köpönyeg szerint hétfőn hidegfront érkezik északnyugat felől, a nap során fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A front mentén záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödik. A front érkezése előtt még meleg időnk lesz, de később több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hajnalban mért 12–23 fok után délután 27–36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja az időjárásunkat. Reggel délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap. Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban 13–19, délután 24–29 fok várható.