Így állítják le a Paksi Atomerőművet: történelmi napra ébredt az ország

A vízszint-csökkenés miatt 2026. augusztus 2-án 01:30-kor megkezdik a 4.blokk még működő turbinagenerátorának leállítását – jelentette az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnapra virradóan.

Így áll le a Paksi Atomerőmű - Fotó: MW archív

Az állami energiacég azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter néhány órával korábban közölte: vasárnap leáll az összes paksi blokk és ezzel példátlan esemény áll be az erőmű fennállásának 44 éves történetében.

Az MVM ugyanakkor ennyire nem fogalmazott direkten, az, hogy a leállásra vasárnap kerülne sor, nem szerepel a kiadott közleményükben. Ellenben felvázolta a menetrendet, hogyan tekerik le nullára Paks áramtermelését.

Így áll le a Paksi Atomerőmű

Az MVM friss tájékoztatásában azt megerősítette, hogy tovább csökken a Paksi Atomerőmű villamosenergia-termelése és

mostantól már csak a 2.blokk működik 50 százalékos teljesítménnyel.

A vasárnapot ugyanakkor nem jelölte meg a totális leállás napjaként.

Helyette arról írt, hogy ez a nagyon alacsony, de létező termelési mennyiség addig tartható fent, amíg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyú-járókerekek biztonságos működtetését.

A vízszint további csökkenése esetén az utolsó üzemelő blokk is leáll, ezzel teljesen megszűnik a villamos-energia termelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni.

Hogy ez mikor következik be, azt nem konkretizálta, de megjegyezte, hogy a Paksi Atomerőmű teljes leállításáról tájékoztatást fognak adni. Végezetül egy fontos kérést, üzenetet küldött a magyaroknak.

Kérjük a lakosságot, hogy a következő időszakban törekedjen a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti esti csúcsidőszakban! Az erőforrásokkal való felelős, takarékos bánásmód mindannyiunk közös érdeke

– zárult az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának vasárnap hajnalban kiadott közleménye.

Nukleáris veszély? Újraindítás?

A jelenlegi helyzet egy rendellenes állapot. Ennek az állapotnak négy szintje van, most a harmadiknál járunk és miután az erőmű teljesen leáll, életbe lép a legmagasabb, negyedik szint. Ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre, az erőmű leállítása egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerint, tervezett ütemben zajlik - írta a Vg.