Árzuhanás az iskolakezdésre: ezekkel a finomságokkal töltheted meg olcsóbban az uzsonnásdobozt

Közeledik az ősz, a szeptember, az iskolakezdés. Füzetek, írószerek, tankönyvek, iskolatáskák beszerzése. Jönnek a korai reggelek, a gyors készülődések az előre elkészített uzsonnásdobozok, amelyekbe most, a SPAR augusztus végi akciójával több kerülhet a megszokottnál. Mitöbb, Regnum Kölyök termékek vásárlásával egy új uzsonnásdboboz is ajándékul járhat.

Nemsokára újra jönnek a rohanós iskolai reggelek és az uzsonnásdbozokkal teli hátizsákok. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Iskolakezdésre fel: finomságok a hátizsákba

A gyerekeknek szánt ajánlatok között több ital és gyümölcsös termék is szerepel. A Sió Vitatigris gyümölcspüré MySPAR áron 249 forint, a Capri Sun gyümölcslé két darabtól 199 forintos darabáron kapható, a Kubu gyümölcslé, -nektár, Play gyümölcsital vagy Waterrr pedig 259 forintos áron szerepel az akcióban. A szórólapban megtalálható még a Yippy gyümölcsital is, 329 forintért.

De ott van a 7DAYS croissant is többféle változatban, 60 grammos kiszerelésben 249 forintért kapható, ami 16 százalékos kedvezményt jelent. Azonban ha valami frisset tennénk a dobozba, a SPAR kakaós csiga MySPAR áron 129 forint, míg a gyűrűs fánk szintén MySPAR áron 179 forintba kerül. Az édességek között a Mars, Snickers, Bounty és Twix szeletek 349 forintért, a Haribo gumicukrok pedig MySPAR áron 649 forintért szerepelnek az ajánlatok között. Ezek persze inkább alkalmi kis meglepetésként kerüljenek az uzsonna mellé. Év végül, de nem utolsó sorban természetesen a gyümölcsökről sem szabad megfeledkezni. A hétvégi árzuhanásban a fekete szilva kilogrammonként 799 forint, vagyis 46 százalékos kedvezménnyel kapható.

További részletek az akciókról és arról, hogyan kapható ajándék uzsonnásdoboz IDE KATTINTVA érhetőek el.