Vége a nyári szünetnek: holnap kezdődik az iskola, itt vannak a legfontosabb dátumok

A 2026/2027-es tanév 2026. szeptember 1-jén, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án, pénteken lesz. A diákokra így több mint kilenc hónapnyi tanítási időszak vár az iskola épületében, amelyet három hosszabb szünet szakít meg.

Kedden megkezdődik az iskola - Fotó: Polyák Attila/Origo

A tanév kezdetével ismét több százezer általános és középiskolás tér vissza az osztálytermekbe. A most induló tanév pontos létszámadatai még nem állnak rendelkezésre, az előző, 2025/2026-os tanévben azonban a KSH adatai szerint 717 ezer általános iskolás és 546 ezer középfokú oktatásban részt vevő diák tanult Magyarországon.

Mikor lesz az őszi szünet?

Az első hosszabb pihenőre nem kell két hónapnál sokkal tovább várni.

Az őszi szünet 2026. október 23-tól november 1-jéig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök lesz, az iskolába pedig november 2-án, hétfőn kell visszatérni.

Kedden megkezdődik az iskola - Fotó: Polyák Attila/Origo

Milyen hosszú lesz a téli szünet?

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18., péntek lesz. A diákok ezt követően egészen 2027. január 4-ig nem mennek iskolába.

A téli szünet december 19-től január 3-ig tart, az első tanítási nap pedig január 4., hétfő lesz.

Az első félév nem sokkal később, 2027. január 22-én ér véget.

Az iskoláknak január 29-ig kell értesíteniük a diákokat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Kedden megkezdődik az iskola - Fotó: Polyák Attila/Origo

Mikor lesz a tavaszi szünet?

A tavaszi szünet 2027. március 25-én kezdődik és április 4-ig tart.

Az utolsó tanítási nap március 24., szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig április 5., hétfő lesz.

Meddig tart az iskola?

A tanév ezt követően június 18-ig folytatódik, ezt követően indul a nyári szünet.

Januárban jön a központi írásbeli felvételi

A középiskolába készülők számára az egyik legfontosabb időpont 2027. január 23., szombat lesz. A központi írásbeli felvételi vizsgák ezen a napon 10 órakor kezdődnek.

A pótló írásbeli vizsgát február 3-án 14 órakor tartják, míg a szóbeli felvételikre március 1. és 19. között kerül sor.

A központi írásbeli vizsgára 2026. december 1-jéig lehet jelentkezni, a középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje pedig 2027. február 22.

Az általános iskolák első évfolyamára a tanköteles gyermekeket 2027. április 22-én és 23-án kell beíratni.

Októberben kezdődnek az őszi érettségik

Az őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái 2026. október 12-én kezdődnek. Elsőként magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok.