Iskolakezdésre készülnek a csalók is: ezekre a veszélyes trükkökre figyelmeztetik a szülőket

Az iskolakezdés számos olyan helyzetet teremt, amelyet a csalók megpróbálhatnak kihasználni – írja a KiberPajzs a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézetre hivatkozva. Ha egy ajánlat túl szépnek tűnik, fontos meggyőződni arról, nem csalásról van-e szó.
A tanszerek és egyéb iskolai felszerelések beszerzése, a diákmunkakeresés, az albérlet kiválasztása vagy éppen egy ösztöndíj igénylése során is érdemes óvatosnak lenni.
Az iskolai tanszervásárlásnál résen kell lenni
A feltűnően olcsó ajánlatok gyanúsak lehetnek. Ha egy terméket a megszokott ár töredékéért kínálnak, érdemes alaposabban utánanézni az eladónak. Ne az üzenetben vagy hirdetésben kapott linkről nyissuk meg a webáruházat, biztonságosabb, ha közvetlenül írjuk be az ismert webshop címét. Ismeretlen webáruháznál az utánvét lehet biztonságosabb választás, amennyiben az adott oldalon elérhető ez a lehetőség.
A diákmunkát keresők is célponttá válhatnak
Legyünk óvatosak, ha egy állásért előre pénzt kérnek. Ez különösen gyanús lehet, ha a munkavégzés részletei még nem tisztázottak. Érdemes hivatalos szervezeten keresztül diákmunkát keresni, ismeretleneknek pedig ne adjunk meg érzékeny személyes vagy banki adatokat.
Az albérletkeresésnél is könnyű csapdába esni
Ne utaljunk kauciót anélkül, hogy láttuk volna a lakást, és ragaszkodjunk az írásos bérleti szerződéshez. A hirdetésben szereplő fényképeket is érdemes ellenőrizni, hiszen akár manipulált vagy mesterséges intelligenciával készített képek is szerepelhetnek egy-egy megtévesztő hirdetésben.
Ösztöndíj kapcsán is érkezhet csaló üzenet
Az ösztöndíjakkal kapcsolatos megkereséseknél sem érdemes azonnal kattintani. Ha egy e-mail vagy üzenet sürget, és személyes adatokat, banki információkat vagy valamilyen adminisztrációs díjat kér, először ellenőrizzük, valóban a hivatalos szervezettől érkezett-e. Keressük fel inkább közvetlenül az iskola hivatalos oldalát, és ellenőrizzük az ösztöndíjprogram hivatalos weboldalán szereplő információkat. Ne adjunk meg személyes vagy banki adatokat ismeretlen linken keresztül.
Az új alkalmazásoknál sem mindegy, mire kattintunk
Az iskolakezdéssel új alkalmazások és felhasználói fiókok is bekerülhetnek a családok mindennapjaiba. Ezeknél is fontos, hogy megbízható forrásból töltsük le az alkalmazásokat, és megfelelően védjük a fiókjainkat. Alkalmazásokat csak megbízható forrásból telepítsünk, és használjunk mindenhol egyedi és erős jelszavakat, illetve ahol lehet, kapcsoljuk be a kétfaktoros azonosítást. Soha ne adjuk meg másnak a jelszavunkat vagy a biztonsági kódunkat.
A legfontosabb, hogy ne hagyjuk magunkat sürgetni.
Ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, vagy egy üzenet szokatlan módon kér pénzt vagy személyes adatokat, érdemes előbb ellenőrizni annak valódiságát, és csak ezt követően kattintani vagy fizetni.
Újfajta csalás terjed, az OTP nevével élnek vissza
Egyre több online hirdetésben jelenik meg a „hivatalos OTP Casino” nevű alkalmazás, azonban emögött csalók állnak. Az OTP Bank most fontos dologra hívta fel ügyfelei figyelmét.