Iskolakezdésre készülnek a csalók is: ezekre a veszélyes trükkökre figyelmeztetik a szülőket

Az iskolakezdés számos olyan helyzetet teremt, amelyet a csalók megpróbálhatnak kihasználni – írja a KiberPajzs a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézetre hivatkozva. Ha egy ajánlat túl szépnek tűnik, fontos meggyőződni arról, nem csalásról van-e szó.

Az iskolakezdés közeledtével a csalások száma is megnőhet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A tanszerek és egyéb iskolai felszerelések beszerzése, a diákmunkakeresés, az albérlet kiválasztása vagy éppen egy ösztöndíj igénylése során is érdemes óvatosnak lenni.

Az iskolai tanszervásárlásnál résen kell lenni

A feltűnően olcsó ajánlatok gyanúsak lehetnek. Ha egy terméket a megszokott ár töredékéért kínálnak, érdemes alaposabban utánanézni az eladónak. Ne az üzenetben vagy hirdetésben kapott linkről nyissuk meg a webáruházat, biztonságosabb, ha közvetlenül írjuk be az ismert webshop címét. Ismeretlen webáruháznál az utánvét lehet biztonságosabb választás, amennyiben az adott oldalon elérhető ez a lehetőség.

A diákmunkát keresők is célponttá válhatnak

Legyünk óvatosak, ha egy állásért előre pénzt kérnek. Ez különösen gyanús lehet, ha a munkavégzés részletei még nem tisztázottak. Érdemes hivatalos szervezeten keresztül diákmunkát keresni, ismeretleneknek pedig ne adjunk meg érzékeny személyes vagy banki adatokat.

Az albérletkeresésnél is könnyű csapdába esni

Ne utaljunk kauciót anélkül, hogy láttuk volna a lakást, és ragaszkodjunk az írásos bérleti szerződéshez. A hirdetésben szereplő fényképeket is érdemes ellenőrizni, hiszen akár manipulált vagy mesterséges intelligenciával készített képek is szerepelhetnek egy-egy megtévesztő hirdetésben.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Ösztöndíj kapcsán is érkezhet csaló üzenet

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos megkereséseknél sem érdemes azonnal kattintani. Ha egy e-mail vagy üzenet sürget, és személyes adatokat, banki információkat vagy valamilyen adminisztrációs díjat kér, először ellenőrizzük, valóban a hivatalos szervezettől érkezett-e. Keressük fel inkább közvetlenül az iskola hivatalos oldalát, és ellenőrizzük az ösztöndíjprogram hivatalos weboldalán szereplő információkat. Ne adjunk meg személyes vagy banki adatokat ismeretlen linken keresztül.