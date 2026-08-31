Hamarosan csengetnek: erre figyelmezteti a sofőröket a rendőrség

Órák kérdése, és ismét megtelnek az utcák iskolába igyekvő gyerekekkel: jelenleg ugyan még nagy a csend a zebrák környékén, ez azonban már nem sokáig marad így. A Magyar Rendőrség ennek kapcsán a közösségi oldalán hívta fel a sofőrök figyelmét arra, mire ügyeljenek, annak érdekében, hogy az iskolakezdés balesetektől, netalántán tragédiáktól mentes legyen.

Iskolakezdés: erre figyelmeztette a sofőröket a rendőrség / Fotó: Valery Zotev / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Iskolakezdés: erre figyelmeztette a sofőröket a rendőrség

Közeleg a szeptember 1! A zebrák környékén most még nagy a nyugalom, de hamarosan újra megtelnek az utcák izgatott, iskolába siető gyerekekkel

- írták a posztjukban, majd ezután pontokba szedve sorolták fel, mire figyeljenek a közlekedők sofőrként.

Eszerint:

Csökkentsd a sebességed az iskolák közelében! Tartsd a szemed az út szélén is! Tedd le a telefont, ne hagyd, hogy bármi elterelje a figyelmed!

Egy kis lassítás valakinek az életét mentheti meg. Vigyázzunk egymásra!

- emelték ki.