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rendőrség

Hamarosan csengetnek: erre figyelmezteti a sofőröket a rendőrség

1 órája
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Nemsokára ismét megtelnek az utcák iskolába igyekvő gyerekekkel. Az iskolakezdés közeledtével a rendőrség a közösségi oldalán hívta fel a sofőrök figyelmét arra, mire ügyeljenek, annak érdekében, hogy megelőzzék a baleseteket, netán a tragédiákat.
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rendőrségiskolakezdéssofőrfigyelmeztetés

Órák kérdése, és ismét megtelnek az utcák iskolába igyekvő gyerekekkel: jelenleg ugyan még nagy a csend a zebrák környékén, ez azonban már nem sokáig marad így. A Magyar Rendőrség ennek kapcsán a közösségi oldalán hívta fel a sofőrök figyelmét arra, mire ügyeljenek, annak érdekében, hogy az iskolakezdés balesetektől, netalántán tragédiáktól mentes legyen.

Kislány hátizsákkal ál az iskola előtt az iskolakezdés napján
Iskolakezdés: erre figyelmeztette a sofőröket a rendőrség / Fotó: Valery  Zotev / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Iskolakezdés: erre figyelmeztette a sofőröket a rendőrség

Közeleg a szeptember 1! A zebrák környékén most még nagy a nyugalom, de hamarosan újra megtelnek az utcák izgatott, iskolába siető gyerekekkel

- írták a posztjukban, majd ezután pontokba szedve sorolták fel, mire figyeljenek a közlekedők sofőrként.

Eszerint:

  1.  Csökkentsd a sebességed az iskolák közelében! 
  2.  Tartsd a szemed az út szélén is! 
  3.  Tedd le a telefont, ne hagyd, hogy bármi elterelje a figyelmed!

Egy kis lassítás valakinek az életét mentheti meg. Vigyázzunk egymásra! 

- emelték ki.

Habár sofőrként fontos a körültekintés, a gyerekeknek - köztük a legkisebbeknek -, is meg kell tanítani a KRESZ fő szabályait, és hogy hogyan kell biztonságosan gyalogosan közlekedni, a nagyobbak számára pedig a kerékpárral vagy elektromos rollerrel való közlekedés szabályait érdemes átismételni. Az erről készült cikkünket ITT lehet elolvasni!

 

 

 

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