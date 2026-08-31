Hamarosan csengetnek: erre figyelmezteti a sofőröket a rendőrség

Nemsokára ismét megtelnek az utcák iskolába igyekvő gyerekekkel. Az iskolakezdés közeledtével a rendőrség a közösségi oldalán hívta fel a sofőrök figyelmét arra, mire ügyeljenek, annak érdekében, hogy megelőzzék a baleseteket, netán a tragédiákat.
Órák kérdése, és ismét megtelnek az utcák iskolába igyekvő gyerekekkel: jelenleg ugyan még nagy a csend a zebrák környékén, ez azonban már nem sokáig marad így. A Magyar Rendőrség ennek kapcsán a közösségi oldalán hívta fel a sofőrök figyelmét arra, mire ügyeljenek, annak érdekében, hogy az iskolakezdés balesetektől, netalántán tragédiáktól mentes legyen.
Iskolakezdés: erre figyelmeztette a sofőröket a rendőrség
Közeleg a szeptember 1! A zebrák környékén most még nagy a nyugalom, de hamarosan újra megtelnek az utcák izgatott, iskolába siető gyerekekkel
- írták a posztjukban, majd ezután pontokba szedve sorolták fel, mire figyeljenek a közlekedők sofőrként.
Eszerint:
- Csökkentsd a sebességed az iskolák közelében!
- Tartsd a szemed az út szélén is!
- Tedd le a telefont, ne hagyd, hogy bármi elterelje a figyelmed!
Egy kis lassítás valakinek az életét mentheti meg. Vigyázzunk egymásra!
- emelték ki.
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Habár sofőrként fontos a körültekintés, a gyerekeknek - köztük a legkisebbeknek -, is meg kell tanítani a KRESZ fő szabályait, és hogy hogyan kell biztonságosan gyalogosan közlekedni, a nagyobbak számára pedig a kerékpárral vagy elektromos rollerrel való közlekedés szabályait érdemes átismételni. Az erről készült cikkünket ITT lehet elolvasni!