Ennyibe kerülhet egy családnak az iskolakezdés – mutatjuk!

Már csak néhány nap, és ismét becsengetnek, így ahol még nem tették meg, gyorsan nekiállnak beszerezni a szükséges felszereléseket az új tanévre. A füzetek, tollak és iskolatáskák mellett sok helyen új cipőkre, tornafelszerelésesekre és ruhákra is szükség lehet, ami miatt az iskolakezdés finoman szólva is költségessé válhat. A Kemma nemrég utánajárt annak, az olvasóik mennyit mennyit költöttek idén az iskolára készülve: a válaszok között 10–20 ezer forintos összegek éppúgy előkerültek, mint 150–250 ezres bevásárlások, mi több, akadt olyan háromgyermekes család is, amely 400 ezer forintról számolt be.

Iskolakezdés: ekkora kiadásokról számoltak be a családok / Fotó: ANNA GRANT / Shutterstock

Iskolakezdés: ekkora kiadásokról számoltak be a családok

A hírportál a közösségi oldalán tette fel a kérdést, mennyibe került az olvasóknak a tanévkezdés, mennyit költöttetek iskolai felszerelésekre, amire hamarosan több száz válasz érkezett. Ezeket áttekintve kiderült, nincs olyan összeg, amelyből meg lehetne mondani, mennyibe kerül ma egy gyerek szeptemberi indulása.

30 ezer/gyerek és megvan minden. Ruhákat nem is értem, minek számolnak bele a legtöbben. Gondolom, eddig sem meztelenül mászkált a gyerek

– írták az egyik hozzászólásban, míg más csak az írószereknél elérte ugyanezt az összeget.

Csak az írószer – füzet, tollak, ceruzák, vonalzó – 30 ezerért hagytunk a Tescóban. A ruha, cipő körülbelül 100 ezer volt eddig.

A hozzászólások alapján az összeg akkor kezdett igazán megugrani, amikor egyszerre két-három vagy akár négy gyermeknek kell bevásárolni, de még így is szemet szúrt az a komment, amelyben csupán néhány szó szerepelt:

400 ezer 3 gyerekre.



Összegezve tehát:

30–50 ezer forint – több olvasó ennél az összegnél állt meg egy gyermek esetében;

100–150 ezer forint – többgyermekes családoknál többször is előkerült ez a nagyságrend;

186–250 ezer forint – ilyen jóval magasabb kiadásokról is érkeztek beszámolók;

400 ezer forint – a kiugró összeg három gyermek iskolakezdésére vonatkozott.

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