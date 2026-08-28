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család

Ennyibe kerülhet egy családnak az iskolakezdés – mutatjuk!

33 perce
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Hamarosan kezdődik az iskola, a szükséges tanszerek beszerzése pedig sok családban hatalmas összegeket emészthet fel. A Kemma nemrég utánajárt az iskolakezdés költségeinek, ami gyermekenként és családonként is nagy eltéréseket mutatott.
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családiskolakezdéstanévkiadás

Már csak néhány nap, és ismét becsengetnek, így ahol még nem tették meg, gyorsan nekiállnak beszerezni a szükséges felszereléseket az új tanévre. A füzetek, tollak és iskolatáskák mellett sok helyen új cipőkre, tornafelszerelésesekre és ruhákra is szükség lehet, ami miatt az iskolakezdés finoman szólva is költségessé válhat. A Kemma nemrég utánajárt annak, az olvasóik mennyit mennyit költöttek idén az iskolára készülve: a válaszok között 10–20 ezer forintos összegek éppúgy előkerültek, mint 150–250 ezres bevásárlások, mi több, akadt olyan háromgyermekes család is, amely 400 ezer forintról számolt be.

Anya és kislánya iskolakezdés napján
Iskolakezdés: ekkora kiadásokról számoltak be a családok / Fotó: ANNA GRANT / Shutterstock

Iskolakezdés: ekkora kiadásokról számoltak be a családok

A hírportál a közösségi oldalán tette fel a kérdést, mennyibe került az olvasóknak a tanévkezdés, mennyit költöttetek iskolai felszerelésekre, amire hamarosan több száz válasz érkezett. Ezeket áttekintve kiderült, nincs olyan összeg, amelyből meg lehetne mondani, mennyibe kerül ma egy gyerek szeptemberi indulása. 

30 ezer/gyerek és megvan minden. Ruhákat nem is értem, minek számolnak bele a legtöbben. Gondolom, eddig sem meztelenül mászkált a gyerek

– írták az egyik hozzászólásban, míg más csak az írószereknél elérte ugyanezt az összeget.

Csak az írószer – füzet, tollak, ceruzák, vonalzó – 30 ezerért hagytunk a Tescóban. A ruha, cipő körülbelül 100 ezer volt eddig.

A hozzászólások alapján az összeg akkor kezdett igazán megugrani, amikor egyszerre két-három vagy akár négy gyermeknek kell bevásárolni, de még így is szemet szúrt az a komment, amelyben csupán néhány szó szerepelt:

400 ezer 3 gyerekre.


Összegezve tehát:

  • 30–50 ezer forint – több olvasó ennél az összegnél állt meg egy gyermek esetében;
  • 100–150 ezer forint – többgyermekes családoknál többször is előkerült ez a nagyságrend;
  • 186–250 ezer forint – ilyen jóval magasabb kiadásokról is érkeztek beszámolók;
  • 400 ezer forint – a kiugró összeg három gyermek iskolakezdésére vonatkozott.

A további érdekességeket ITT lehet elolvasni!

A szeptemberi iskolakezdés már rég nem csak a füzetekről, tanszerekről és az új iskolatáskáról szól: az elektronikus napló használata, az online tananyagok elérése, a beadandók elkészítése és az iskolai kapcsolattartás miatt sok diáknak már nélkülözhetetlen valamilyen digitális eszköz, egy megfelelő laptop vagy okostelefon beszerzése viszont önmagában is jelentős tétel lehet. A részletekért kattints IDE!


 

 

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