Kánikula és tömeg az Ízek Utcájában és a Mesterségek Ünnepén - galéria

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén, az ország legnagyobb részén verőfényes, meleg napra ébredtek, mialatt egyes helyeken a záporok és zivatarok sincsenek kizárva. Budapesten már-már ismét kánikulai az idő, így a helyiek és a a fővárosba érkező látogatók az esernyőt odahaza hagyva válogathatnak a számtalan ingyenes program közül.

Rengeteg embert vonzott be az Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe / Fotó: Zoltán Havran

Rengeteg embert vonzott be az Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe

Napközben többek között a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, családi rendezvények és haditechnikai bemutatók kínálnak programot, majd este a Kossuth téren diszkót rendeznek, 21 órától pedig fényfestés, drónshow és lézerjáték vezeti fel a 21:20-kor kezdődő tűzijátékot. A helyszínen készített fotók alapján mind az Ízek Utcája, mind a Mesterségek Ünnepe nagy népszerűségnek örvend: a hőség dacára is rengeteg embert vonzottak be.

A Magyar Ízek utcájáról készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!