Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lázár János lemondott mandátumáról

Rendkívüli

Holttestet találtak az M5-ös autópályán

program

Kánikula és tömeg az Ízek Utcájában és a Mesterségek Ünnepén - galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nagy meleg sem tartotta vissza a látogatókat. Augusztus 20-án ismét hatalmas tömeget vonzott be az Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
programMagyar ízek utcájaaugusztus 20.Mesterségek Ünnepe

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén, az ország legnagyobb részén verőfényes, meleg napra ébredtek, mialatt egyes helyeken a záporok és zivatarok sincsenek kizárva. Budapesten már-már ismét kánikulai az idő, így a helyiek és a a fővárosba érkező látogatók az esernyőt odahaza hagyva válogathatnak a számtalan ingyenes program közül.

Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Rengeteg embert vonzott be az Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe / Fotó: Zoltán Havran

Rengeteg embert vonzott be az Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe

Napközben többek között a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, családi rendezvények és haditechnikai bemutatók kínálnak programot, majd este a Kossuth téren diszkót rendeznek, 21 órától pedig fényfestés, drónshow és lézerjáték vezeti fel a 21:20-kor kezdődő tűzijátékot. A helyszínen készített fotók alapján mind az Ízek Utcája, mind a Mesterségek Ünnepe nagy népszerűségnek örvend: a hőség dacára is rengeteg embert vonzottak be.

A Magyar Ízek utcájáról készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!

Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Galéria: Bőség és finom falatok a Magyar Ízek utcájában
Fotó: Mediaworks
1/22
A Magyar Ízek Utcája a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja

A Mesterségek Ünnepéről készültet pedig itt lehet megnézni!

20260820 Budapest Budavári Palota Meserségek Ünnepe Havran Zoltán Világazdaság
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
Galéria: Te kimentél már? Elképesztő hangulat a Mesterségek Ünnepén
Fotó: Mediaworks
1/22
Te kimentél már? Elképesztő hangulat a Mesterségek Ünnepén

 

Augusztus 20. legfontosabb eseményei percről percre

Kövesd velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket percről percre, élőben az Origón!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!