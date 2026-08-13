Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, a bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

Hatalmas károkat okozhatnak a japán cserebogarak. Fotó: Nébih

Hatalmas károkat okozhatnak a japán cserebogarak

A közlemény szerint a szlovén hatóságok júliusban a magyar határtól mintegy 500 méterre, Pince településen fogtak egy japán cserebogarat. Ezért a Nébih haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében.

A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében.

Kiemelték, hogy a japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj. Az imágók (kifejlett egyedek) többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhetnek: az imágók járművekben, szállítmányokban, poggyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak.

Ezért a külföldről hazatérők mindig vizsgálják át ruházatukat, poggyászukat, járművüket és kempingfelszerelésüket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen forrásból származó növényeket és növényi anyagokat - hangsúlyozta közleményében a Nébih.

A japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. A gyanús egyedek, illetve a feltételezett kártétel észlelésekor haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébih-et. Az időben megtett lakossági bejelentések ugyanis kulcsszerepet játszanak a károsító Magyarországra történő behurcolásának és további terjedésének megelőzésében.

Közölték, a károsító folyamatos terjedését jelzi, hogy júliusban Ausztriában is találtak japán cserebogarat: a magyar határtól körülbelül 90 kilométerre. A térségben sem csapdázással, sem vizuális ellenőrzéssel nem találtak újabb példányokat, így az egyedeket jelenleg behurcolt példányokként kezelik.