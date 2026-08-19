Járvány tört ki Zalában, ötven vendég betegedett meg egy népszerű szállodában

Tömeges megbetegedésről érkezett jelentés egy hazai szállodából. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfrissebb heti jelentésében számolt be arról, hogy az augusztus 3-9. közötti időszakban az országban egy tömeges közösségi gastroenteritis-járványt - avagy, gyomor-bél hurutot -, jelentettek Zalából.

Járvány ütötte fel a fejét egy zalai szállodában (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Járvány ütötte fel a fejét egy zalai szállodában

Augusztus 1-től a jelentés megírásáig 640 fő közül 50 szállodavendég és négy dolgozó megbetegedéséről érkezett jelentés, akiknek fő tünete a hányás és a hasmenés volt. Ezek végül rövid idő alatt megszűntek, a betegek többsége orvosi ellátást nem igényelt, három fő esetében viszont kórházi ápolásra volt szükség.

A népegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakemberek elrendelték a szűrővizsgálatokat. A területileg illetékes járási hivatal vizsgálata szerint az ételeredet nem zárható ki, az öt betegnél végzett diagnosztikai laboratóriumi vizsgálat pedig egy betegnél calicivírus pozitív eredménnyel zárult A hatóságok elvégezték a szállodában szükséges biztonsági és fertőtlenítési intézkedéseket - közölte a NNGYK, mialatt magát a szállodát nem nevezték meg.