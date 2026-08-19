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szálloda

Járvány tört ki Zalában, ötven vendég betegedett meg egy népszerű szállodában

23 perce
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Tömeges rosszullét ütötte fel a fejét egy szállodában Zalában. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint az augusztus 3-9. közötti időszakban az országban egy tömeges közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek, ami miatt 640 fő közül 50 szállodavendég és négy dolgozó betegedett meg, három fő esetében pedig kórházi ápolásra is szükség volt. Hozzátették, hogy a hatóságok már megtették a szükséges intézkedéseket.
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szállodajárványmegbetegedésZala

Tömeges megbetegedésről érkezett jelentés egy hazai szállodából. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfrissebb heti jelentésében számolt be arról, hogy az augusztus 3-9. közötti időszakban az országban egy tömeges közösségi gastroenteritis-járványt - avagy, gyomor-bél hurutot -, jelentettek Zalából

Ebolás fertőzést regisztráltak egy Kongói Demokratikus Köztársaságból hazatérő orvosnál Franciaországban. A közép-afrikai országban a múlt hónapban jelentették be az Ebola-járvány kitörését.
Járvány ütötte fel a fejét egy zalai szállodában (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Járvány ütötte fel a fejét egy zalai szállodában

Augusztus 1-től a jelentés megírásáig 640 fő közül 50 szállodavendég és négy dolgozó megbetegedéséről érkezett jelentés, akiknek fő tünete a hányás és a hasmenés volt. Ezek végül rövid idő alatt megszűntek, a betegek többsége orvosi ellátást nem igényelt, három fő esetében viszont kórházi ápolásra volt szükség. 

A népegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakemberek elrendelték a szűrővizsgálatokat. A területileg illetékes járási hivatal vizsgálata szerint az ételeredet nem zárható ki, az öt betegnél végzett diagnosztikai laboratóriumi vizsgálat pedig egy betegnél calicivírus pozitív eredménnyel zárult A hatóságok elvégezték a szállodában szükséges biztonsági és fertőtlenítési intézkedéseket - közölte a NNGYK, mialatt magát a szállodát nem nevezték meg.

Eközben egyre többen megkapják a hepatitis A fertőzés elleni védőoltást Hajdúhadházon. A helyi járványügyi helyzettel kapcsolatban Csáfordi Dénes polgármester lapunknak elmondta, hogy a településen az év eleje óta összesen mintegy 70 megbetegedést regisztráltak, habár kiemelte, ez a szám az egész éves halmozott adatot jelenti, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg ennél lényegesen alacsonyabb. Bár a településvezető megítélése szerint a helyzet nem súlyos és nem veszélyes, az illetékes egészségügyi szervek hivatalosan járványnak minősítették a megbetegedéseket, amit az önkormányzat tudomásul vett. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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