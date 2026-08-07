Zivatarok, felhőszakadás, jégeső is jöhet: így csapott le az újabb vihar Magyarországra – videó

Nagy esőzésekkel érkezik az enyhülés? Noha még mindig tombol a kánikula, csütörtökön már kapott egy adag csapadékot a nyakába Magyarország, pénteken pedig ismét zivatarok és felhőszakadás miatt figyelmeztet minket a HungaroMet. A zivataros területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! Felhőszakadáskor pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Jégeső is várható? Zivatarok és felhőszakadás Magyarországon, augusztus 7-én

Fotó: Facebook videó

Felhőszakadás, zivatar, jégeső? Mutatjuk, hogy csapott le a vihar ismét Magyarországra

Pénteken ismét több település fellélegezhetett a hosszas szárazság és hőség után.

Így esett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szögligeten augusztus 7-én:

Intenzív zivatar és szél pénteken Novajidrányban:

Zuhogó eső a Vas vármegyei Velemen:

Felhőszakadás az M3-ason, a Heves vármegyei Kál közelében:

A felhőszakadás után a villámárvízzel kellett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászapátin megküzdeni, miután rövid idő alatt 31 mm csapadék hullott: