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időjárás

Szinte eltűnt az eső Magyarországról – súlyos adatokat közölt a HungaroMet

52 perce
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Szinte eltűnt az eső Magyarországról, miközben a hőmérséklet is jóval az átlag fölé emelkedett. A HungaroMet szerint a 2026-os júliusi időjárás 1901 óta a hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az országban.
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időjárásaszályesőcsapadék

A júliusi időjárás különösen az Alföldön vált szélsőségessé, ahol sokfelé tíz milliméternél is kevesebb eső esett, Zsadányban pedig egyáltalán nem hullott csapadék.

A júliusi időjárás rendkívüli szárazságot és tartós meleget hozott: 73 százalékkal kevesebb csapadék hullott, az Alföld járt a legrosszabbul.
A júliusi időjárás rendkívüli szárazságot és tartós meleget hozott: 73 százalékkal kevesebb csapadék hullott, az Alföld járt a legrosszabbul. (A képen a Velencei-tó)
Fotó: Mediaworks

Rekordközeli hőség és súlyos szárazság júliusban

A HungaroMet szerint 2026 júliusa 1901 óta a tizedik legmelegebb és a hatodik legszárazabb július volt Magyarországon. Az országos középhőmérséklet 22,8 Celsius-foknak adódott, ami 1,3 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti időszak átlagát.

A hónap nemcsak meleg, hanem rendkívül száraz is volt. 

Országosan mindössze 19,8 milliméter csapadék hullott, ami 73 százalékkal maradt el a sokéves, 71,9 milliméteres átlagtól. Az Alföldön sokfelé még tíz milliméter eső sem esett, Zsadányban pedig egész júliusban egyetlen csepp csapadékot sem mértek.

A havi középhőmérséklet az Alföld jelentős részén meghaladta a 23 fokot, kisebb területeken pedig a 24 fokot is elérte. Nyugaton és északon többnyire 21–23 fokot mértek, 20 fok alatti értékek csak az északi völgyekben és a magasabb hegyeken fordultak elő.

Ötven milliméternél több esőt csak kevés helyen, főként Zalában regisztráltak. Az Alföld több térségében 2026 júliusa lett a legszárazabb a mérések 1901-es kezdete óta. A szélsőséges időjárás így egyszerre hozott tartós hőséget és jelentős csapadékhiányt, amely különösen az ország keleti és délkeleti területein vált súlyossá, országszerte a nyár közepén is.

 

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