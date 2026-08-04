Leállások jönnek az egyik legnagyobb magyar banknál: nem lehet majd átutalni sem

Számos alkalommal szolgáltatáskiesés várható az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél, ráadásul egy nap zárva is tartanak majd a fiókok. Mutatjuk, mit kell tudni a K&H Bank ügyfeleinek!

Leállások jönnek augusztusban a K&H Bank rendszerében

Fotó: Szabó Gábor / Origo

A K&H Bank a honlapján tájékoztatta a lakosságot a várható szolgáltatáskiesésekről, leállásokról. Ezek tervezett karbantartásokból, rendszerfrissítésekből erednek, azaz végső soron az a lényegük, hogy az ügyfelek jobb, megbízhatóbb, stabilabb szolgáltatásokat kapjanak. Minden banknál rendszeresek az ehhez hasonló leállások, így nem kell megijedni, ugyanakkor nem árt tisztában lenni vele, mikor nem lesznek elérhetők bizonyos funkciók a bankolásban.

Augusztusi leállások a K&H Bank rendszerében

2026. augusztus 6-án 22:00 órától 2026. augusztus 7-én 2:00 óráig, 2026. augusztus 8-án 22:00 órától 2026. augusztus 9-én 6:00 óráig illetve 2026. augusztus 15-én 02:00 órától 08:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül. 2026. augusztus 16-án 02:00 órától 08:00 óráig tervezett rendszerkarbantartás miatt az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásunk nem lesz elérhető. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

tervezett rendszerkarbantartás miatt az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásunk nem lesz elérhető. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül. 2026. augusztus 28-án 23:00 órától 2026. augusztus 29-én 08:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H SZÉP Kártya, 3D Secure, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H ePosta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési- és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

Emellett az augusztusi áthelyezett munkanapon másképp alakul a nyitvatartás, illetve egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetők: