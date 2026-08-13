Visszatér a kánikula! Erre a forróságra érdemes felkészülni

Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos idő várható, keleten kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék azonban nem valószínű. A keleties szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, az Észak-Alföldön viszont helyenként megélénkülhet. A kánikula közeledését jelzi, hogy a legmagasabb nappali hőmérséklet már 29 és 32 fok között alakul – írja az MTI.

A hétvégi időjárás ismét forrónak ígérkezik, visszatér a kánikula

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Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő. Kevés gomolyfelhő elsősorban a délkeleti és keleti országrészben jelenhet meg, a délies szél pedig helyenként megélénkülhet.

Hajnalban 7 és 20 fok közötti értékeket mérhetnek, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap tetőzik a kánikula

Vasárnap többnyire derült, napos időre van kilátás, csak az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék továbbra sem valószínű, a déli szél többfelé megélénkülhet.

A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így vasárnap várható a hétvége legmelegebb időjárása.