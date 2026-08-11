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magyarország

Brutális fordulat jön a hőségben: erre senki sem számított, mindenkit érint

4 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A szakemberek szerint a szélsőséges meleg egyre gyakoribb és hosszabb ideig tart. A kánikula hatásait minden szinten érezni fogjuk.
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magyarországszakemberkánikula

Újabb forró napok elé néz Magyarország, miközben Európa jelentős részén ismét rendkívüli hőhullám tombol. A szakemberek szerint a szélsőséges meleg egyre gyakoribb és hosszabb ideig tart, ami nemcsak az egészségünket, hanem a pénztárcánkat és a mindennapjainkat is komolyan érinti. A kánikula mindenkit érint.

Kánikula Magyarországon: erre senki sem számított
Kánikula Magyarországon: erre senki sem számított - Fotó: Mediaworks

Kánikula: ismét 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet

A következő napokban több helyen ismét 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, ráadásul az éjszakák sem hoznak valódi felfrissülést. A meteorológusok szerint ilyenkor a lakások is egyre jobban átforrósodnak, hiszen a falak és a tetőszerkezetek napokon át tárolják a meleget. Európa több országában már újabb hőségriadókra készülnek, miközben a szárazság is egyre súlyosabb.

A lakásokban is elviselhetetlenné válhat a hőség

Sokan úgy gondolják, hogy otthon biztonságban vannak, azonban a panellakások és a rosszul szigetelt épületek belső hőmérséklete estére akár 30 fok fölé is emelkedhet.

A szakemberek azt javasolják, hogy:

  • nappal tartsuk zárva az ablakokat és lehúzva a redőnyöket;
  • csak hajnalban és késő este szellőztessünk;
  • lehetőség szerint kerüljük a sütő és más nagy hőtermelő készülékek használatát;
  • ventilátor vagy klíma használatával csökkentsük a hőterhelést.

A kánikula egészségügyi veszélyei

A tartós kánikula különösen veszélyes az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre.

A nagy melegben gyakoribb lehet:

  • a kiszáradás;
  • a napszúrás;
  • a hőguta;
  • az alacsony vérnyomás miatti rosszullét;
  • a koncentráció csökkenése és a fáradtság.

A szakemberek szerint már a szomjúságérzet jelentkezése előtt érdemes rendszeresen folyadékot fogyasztani.

Most különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel

A nagy melegben egy átlagos felnőtt szervezete jóval több folyadékot igényel, mint hűvösebb időben. A víz mellett ásványi anyagokat tartalmazó italok is segíthetnek pótolni az izzadással elveszített sókat.

Érdemes kerülni a túlzott alkoholfogyasztást és a nagy mennyiségű cukros üdítőket, mert ezek fokozhatják a folyadékvesztést.

A villanyszámlán is meglátszhat

A tartós hőség nemcsak az egészségünket, hanem a pénztárcánkat is próbára teszi.

A klímaberendezések és ventilátorok hosszabb üzemideje miatt sok háztartásban jelentősen nőhet az áramfogyasztás. Ha a készülékeket egész nap működtetik, a hónap végén érezhetően magasabb villanyszámlával kell számolni.

A szakemberek szerint sokat lehet spórolni, ha:

  • a klímát nem túl alacsony hőmérsékletre állítjuk;
  • árnyékoljuk a lakást;
  • csak azokban a helyiségekben hűtünk, amelyeket valóban használunk.

Az autósoknak sem lesz könnyű

A nagy hőség az autókat is komolyan megviseli.

A napon parkoló járművek utastere akár 60-70 fokosra is felmelegedhet, ezért indulás előtt érdemes kiszellőztetni az autót.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy:

  • hosszabb útra mindig vigyünk elegendő ivóvizet;
  • gyakrabban tartsunk pihenőt;
  • indulás előtt ellenőrizzük a hűtőfolyadékot és a gumik nyomását;
  • gyermeket vagy háziállatot még néhány percre se hagyjunk az autóban.

Egyre gyakoribbak lehetnek az extrém hőhullámok

A Meteorológiai Világszervezet szerint a klímaváltozás miatt az extrém hőség egyre gyakoribb, intenzívebb és hosszabb ideig tart. Az idei nyár során Európa már több súlyos hőhullámot is átélt, amelyekhez aszály, vízhiány és erdőtüzek is társultak. A szakértők szerint a jövőben egyre inkább fel kell készülnünk arra, hogy a mostanihoz hasonló időjárási helyzetek rendszeresen visszatérnek.

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