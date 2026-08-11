Brutális fordulat jön a hőségben: erre senki sem számított, mindenkit érint

Újabb forró napok elé néz Magyarország, miközben Európa jelentős részén ismét rendkívüli hőhullám tombol. A szakemberek szerint a szélsőséges meleg egyre gyakoribb és hosszabb ideig tart, ami nemcsak az egészségünket, hanem a pénztárcánkat és a mindennapjainkat is komolyan érinti. A kánikula mindenkit érint.
Kánikula: ismét 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet
A következő napokban több helyen ismét 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, ráadásul az éjszakák sem hoznak valódi felfrissülést. A meteorológusok szerint ilyenkor a lakások is egyre jobban átforrósodnak, hiszen a falak és a tetőszerkezetek napokon át tárolják a meleget. Európa több országában már újabb hőségriadókra készülnek, miközben a szárazság is egyre súlyosabb.
A lakásokban is elviselhetetlenné válhat a hőség
Sokan úgy gondolják, hogy otthon biztonságban vannak, azonban a panellakások és a rosszul szigetelt épületek belső hőmérséklete estére akár 30 fok fölé is emelkedhet.
A szakemberek azt javasolják, hogy:
- nappal tartsuk zárva az ablakokat és lehúzva a redőnyöket;
- csak hajnalban és késő este szellőztessünk;
- lehetőség szerint kerüljük a sütő és más nagy hőtermelő készülékek használatát;
- ventilátor vagy klíma használatával csökkentsük a hőterhelést.
A kánikula egészségügyi veszélyei
A tartós kánikula különösen veszélyes az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre.
A nagy melegben gyakoribb lehet:
- a kiszáradás;
- a napszúrás;
- a hőguta;
- az alacsony vérnyomás miatti rosszullét;
- a koncentráció csökkenése és a fáradtság.
A szakemberek szerint már a szomjúságérzet jelentkezése előtt érdemes rendszeresen folyadékot fogyasztani.
Most különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel
A nagy melegben egy átlagos felnőtt szervezete jóval több folyadékot igényel, mint hűvösebb időben. A víz mellett ásványi anyagokat tartalmazó italok is segíthetnek pótolni az izzadással elveszített sókat.
Érdemes kerülni a túlzott alkoholfogyasztást és a nagy mennyiségű cukros üdítőket, mert ezek fokozhatják a folyadékvesztést.
A villanyszámlán is meglátszhat
A tartós hőség nemcsak az egészségünket, hanem a pénztárcánkat is próbára teszi.
A klímaberendezések és ventilátorok hosszabb üzemideje miatt sok háztartásban jelentősen nőhet az áramfogyasztás. Ha a készülékeket egész nap működtetik, a hónap végén érezhetően magasabb villanyszámlával kell számolni.
A szakemberek szerint sokat lehet spórolni, ha:
- a klímát nem túl alacsony hőmérsékletre állítjuk;
- árnyékoljuk a lakást;
- csak azokban a helyiségekben hűtünk, amelyeket valóban használunk.
Az autósoknak sem lesz könnyű
A nagy hőség az autókat is komolyan megviseli.
A napon parkoló járművek utastere akár 60-70 fokosra is felmelegedhet, ezért indulás előtt érdemes kiszellőztetni az autót.
A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy:
- hosszabb útra mindig vigyünk elegendő ivóvizet;
- gyakrabban tartsunk pihenőt;
- indulás előtt ellenőrizzük a hűtőfolyadékot és a gumik nyomását;
- gyermeket vagy háziállatot még néhány percre se hagyjunk az autóban.
Egyre gyakoribbak lehetnek az extrém hőhullámok
A Meteorológiai Világszervezet szerint a klímaváltozás miatt az extrém hőség egyre gyakoribb, intenzívebb és hosszabb ideig tart. Az idei nyár során Európa már több súlyos hőhullámot is átélt, amelyekhez aszály, vízhiány és erdőtüzek is társultak. A szakértők szerint a jövőben egyre inkább fel kell készülnünk arra, hogy a mostanihoz hasonló időjárási helyzetek rendszeresen visszatérnek.