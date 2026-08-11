Brutális fordulat jön a hőségben: erre senki sem számított, mindenkit érint

Újabb forró napok elé néz Magyarország, miközben Európa jelentős részén ismét rendkívüli hőhullám tombol. A szakemberek szerint a szélsőséges meleg egyre gyakoribb és hosszabb ideig tart, ami nemcsak az egészségünket, hanem a pénztárcánkat és a mindennapjainkat is komolyan érinti. A kánikula mindenkit érint.

Kánikula Magyarországon: erre senki sem számított - Fotó: Mediaworks

Kánikula: ismét 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet

A következő napokban több helyen ismét 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, ráadásul az éjszakák sem hoznak valódi felfrissülést. A meteorológusok szerint ilyenkor a lakások is egyre jobban átforrósodnak, hiszen a falak és a tetőszerkezetek napokon át tárolják a meleget. Európa több országában már újabb hőségriadókra készülnek, miközben a szárazság is egyre súlyosabb.

A lakásokban is elviselhetetlenné válhat a hőség

Sokan úgy gondolják, hogy otthon biztonságban vannak, azonban a panellakások és a rosszul szigetelt épületek belső hőmérséklete estére akár 30 fok fölé is emelkedhet.

A szakemberek azt javasolják, hogy:

nappal tartsuk zárva az ablakokat és lehúzva a redőnyöket;

csak hajnalban és késő este szellőztessünk;

lehetőség szerint kerüljük a sütő és más nagy hőtermelő készülékek használatát;

ventilátor vagy klíma használatával csökkentsük a hőterhelést.

A kánikula egészségügyi veszélyei

A tartós kánikula különösen veszélyes az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre.

A nagy melegben gyakoribb lehet:

a kiszáradás;

a napszúrás;

a hőguta;

az alacsony vérnyomás miatti rosszullét;

a koncentráció csökkenése és a fáradtság.

A szakemberek szerint már a szomjúságérzet jelentkezése előtt érdemes rendszeresen folyadékot fogyasztani.

Most különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel

A nagy melegben egy átlagos felnőtt szervezete jóval több folyadékot igényel, mint hűvösebb időben. A víz mellett ásványi anyagokat tartalmazó italok is segíthetnek pótolni az izzadással elveszített sókat.

Érdemes kerülni a túlzott alkoholfogyasztást és a nagy mennyiségű cukros üdítőket, mert ezek fokozhatják a folyadékvesztést.