Kánikula: kiadták a riasztást, felhőszakadásokra kell számítani

A HungaroMet újpesti mérőállomása csütörtökön 41,6 Celsius-fokot mért, ezzel fél fokkal megdőlt a szerdán felállított korábbi fővárosi rekord. A mérés egyben azt jelenti, hogy Budapest történetének legmelegebb napját regisztrálták.

Kánikula után felhőszakadás jön, riasztást adott ki a HungaroMet Fotó: Ladóczki Balázs

Az országot sújtó rendkívüli hőség miatt továbbra is fontos a megfelelő folyadékpótlás és a hőség elleni védekezés, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek esetében.

A kánikula már a mentőket is próbára teszi

A tartós forróság nemcsak a lakosságot viseli meg, hanem az életmentőket is. Az Országos Mentőszolgálat jelezte, hogy a folyamatos terhelés miatt már a mentők között is voltak olyanok, akik rosszul lettek.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben nem szabad megvárni a szomjúság jelentkezését, hanem rendszeresen kell folyadékot fogyasztani. Kánikula idején akár napi 4-5 liter víz bevitele is szükséges lehet.

Kiemelten fontos odafigyelni a csecsemőkre és az idősebb hozzátartozókra is, hiszen náluk könnyebben kialakulhat kiszáradás. A mentők szerint már egy egyszerű telefonhívás vagy egy pohár víz biztosítása is sokat segíthet.

Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, hogy aki teheti, maradjon hűvös helyen, kerülje a közvetlen napsütést, és a legmelegebb órákban ne végezzen megterhelő szabadtéri munkát vagy sportot.

Felhőszakadások miatt adtak ki riasztást

Miközben a kánikula után változik az időjárás, a HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt.

Az érintett területeken rövid idő alatt akár 25-30 milliméternél is több csapadék hullhat. A hirtelen lezúduló eső miatt egyes helyeken átmeneti vízátfolyások és villámárvizek is kialakulhatnak.

A meteorológiai szolgálat folyamatosan figyeli a helyzetet, és amennyiben szükséges, újabb riasztásokat adhat ki.

Átmeneti enyhülés jön, de visszatérhet a forróság

A meteorológusok szerint a rekordmeleget követően a hétvégén egy hidegfront hozhat átmeneti enyhülést. A lehűlés azonban várhatóan nem lesz tartós, a jövő hét elején ismét melegebb időjárás érkezhet.