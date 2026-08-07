Kánikula: kiadták a riasztást, felhőszakadásokra kell számítani

A HungaroMet újpesti mérőállomása csütörtökön 41,6 Celsius-fokot mért, ezzel fél fokkal megdőlt a szerdán felállított korábbi fővárosi rekord. A mérés egyben azt jelenti, hogy Budapest történetének legmelegebb napját regisztrálták.
Az országot sújtó rendkívüli hőség miatt továbbra is fontos a megfelelő folyadékpótlás és a hőség elleni védekezés, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek esetében.
A kánikula már a mentőket is próbára teszi
A tartós forróság nemcsak a lakosságot viseli meg, hanem az életmentőket is. Az Országos Mentőszolgálat jelezte, hogy a folyamatos terhelés miatt már a mentők között is voltak olyanok, akik rosszul lettek.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben nem szabad megvárni a szomjúság jelentkezését, hanem rendszeresen kell folyadékot fogyasztani. Kánikula idején akár napi 4-5 liter víz bevitele is szükséges lehet.
Kiemelten fontos odafigyelni a csecsemőkre és az idősebb hozzátartozókra is, hiszen náluk könnyebben kialakulhat kiszáradás. A mentők szerint már egy egyszerű telefonhívás vagy egy pohár víz biztosítása is sokat segíthet.
Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, hogy aki teheti, maradjon hűvös helyen, kerülje a közvetlen napsütést, és a legmelegebb órákban ne végezzen megterhelő szabadtéri munkát vagy sportot.
Felhőszakadások miatt adtak ki riasztást
Miközben a kánikula után változik az időjárás, a HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt.
Az érintett területeken rövid idő alatt akár 25-30 milliméternél is több csapadék hullhat. A hirtelen lezúduló eső miatt egyes helyeken átmeneti vízátfolyások és villámárvizek is kialakulhatnak.
A meteorológiai szolgálat folyamatosan figyeli a helyzetet, és amennyiben szükséges, újabb riasztásokat adhat ki.
Átmeneti enyhülés jön, de visszatérhet a forróság
A meteorológusok szerint a rekordmeleget követően a hétvégén egy hidegfront hozhat átmeneti enyhülést. A lehűlés azonban várhatóan nem lesz tartós, a jövő hét elején ismét melegebb időjárás érkezhet.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban is legyenek óvatosak: figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, kerüljék a tűző napot, és segítsék azokat, akik számára a rendkívüli hőség fokozott veszélyt jelent.