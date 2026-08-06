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hőség

Mentősök is rosszul lettek az embertelen kánikulában

24 perce
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A nyár legforróbb napjaiban ne csak akkor igyunk, amikor már megszomjazunk, hanem folyamatosan. Kánikula idején napi 4-5 liter folyadékot, főként vizet kell elfogyasztanunk. Összefoglaltuk, mit tanácsol az Országos Mentőszolgálat hőségriasztás idejére.
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hőségOrszágos Mentőszolgálathőségriadókánikulamelegrekord

Szerdán délben az országos és a fővárosi napi melegrekord is megdőlt: 12:30-kor Újpesten 40,3 fokot regisztráltak. A csúcstartó ezen a napon eddig Orosháza volt, ahol 1905-ben pontosan 40 fokot mértek. A korábbi fővárosi csúcs pedig a Gellérthegyhez kötődik, itt 1947-ben 39 fokig kúszott fel a hőmérők higanyszála. Mivel a már szinte elviselhetetlen hőségben a hajnalok sem hoznak enyhülést, az emberi szervezet különösen nagy megterhelésnek van most kitéve. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán tett közzé ajánlásokat, mire kell figyelnünk kánikula idején egészségünk megőrzése érdekében.

Kánikula idején, aki teheti maradjon a hűvösben, és ne tartózkodjon a szabadban, mert könnyen egy mentőautóban térhet magához
Kánikula idején aki teheti, maradjon a hűvösben és ne tartózkodjon a szabadban, mert könnyen egy mentőautóban térhet magához (Forrás: OMSZ)

Senkire, még a mentőkre sincs tekintettel a kánikula

Bejegyzésükben azt írták, a hőség mindenkit megvisel, a folyamatos terhelés miatt

már az életmentők közül is többen rosszul lettek.

Ezért most mindennél fontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra.

A legfontosabbnak a rendszeres folyadékpótlást nevezték, hozzátéve, ne csak akkor igyunk, amikor már megszomjazunk, hanem folyamatosan, megelőző jelleggel.

Az újszülöttek és a csecsemők folyadékháztartása könnyebben felborul,

mint a felnőtteké, miközben még nem tudják egyértelműen jelezni, ha szomjasak. Ezért különösen fontos, hogy mindig odafigyeljünk rájuk – hangsúlyozták. Nagy jelentősége van annak is, hogy tartsuk a kapcsolatot idősebb rokonainkkal, ismerőseinkkel, hiszen sokszor egy telefonhívás vagy egy pohár víz életet menthet.

Kerülni kell a melegben tartózkodást

Az Országos Mentőszolgálat új szóvivője, Szűcs Brigitta arról is beszélt a poszthoz csatolt videóban, hogy a 40 fok feletti kánikulában nemcsak a közvetlen napon, hanem a melegben tartózkodást is kerülni kell. Ezért azt javasolja, hogy aki teheti, maradjon a hűvösben, és ne végezzen szabadtéri tevékenységet vagy edzést.

Végül a 112-es segélyhívó felelős, megfontolt használatára buzdított: enyhébb panaszok, általános gyengeség esetén a háziorvoshoz kell fordulni, életveszély esetén azonban azonnal tárcsázzuk a 112-t – hangsúlyozta a mentőtiszt.

Meghosszabbították a hőségriasztást 

A rendkívüli hőség miatt az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást.

A védelmi munkacsoport szerint a Duna rekordközeli alacsony vízállása ellenére a Paksi Atomerőmű még működő turbinája egyelőre biztonságosan üzemel, miközben a kormány további energiatakarékosságra kéri a lakosságot, és fenntartja a fogyasztáscsökkentő intézkedéseket.

 

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