A fővárosi favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgette Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Karácsony Gergely arról írt, hogy Budapesten a fővárosi önkormányzat csak a saját területein tudja érvényesíteni a favédelmi szempontokat, önállóan azonban nincs felhatalmazása favédelmi rendeletet hozni. Erre csak a 23 kerületnek van lehetősége, amely ezt a kérdést jelenleg 23 féle módon szabályozza, így ideje lenne ezt az ügyet újragondolni, tette hozzá.

Karácsony Gergely a favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti. Fotó: Mediaworks

Karácsony Gergely a budapesti favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti

A főpolgármester közlése szerint a fővárosi önkormányzat eddig 2500 egészséges fát mentett meg azzal, hogy nem javasolták megadni a tulajdonosi engedélyt "fapusztító beruházásnak". Emellett elkészítették és a budapest.hu oldalon közzétették a vízmegtartó városfejlesztési megoldásokat összefoglaló Szivacsváros című szakmai koncepciót, amely alapján újult meg például a Blaha Lujza tér, valamint a Kerepesi út és a Fogarasi út találkozása, írja az MTI hozzátéve, a főpolgármester kiemelte, a budapesti faállomány megújítása lesz a következő időszak egyik legfontosabb feladata.