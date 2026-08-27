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karácsony

Mindenkit sikerült meglepni Csákánydoroszlón, már a karácsonyra készülnek

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Nem korai kissé? Mint kiderült, már épül a Karácsonyi Meseház!
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karácsonykarácsonyi meseházCsákánydoroszló

Csákánydoroszlón idén karácsonykor 200 méteres mesejárattal és összesen 3500 négyzetméteres varázslatos birodalommal várják majd az érdeklődőket. A nagy mű építése pedig már folyamatban is van!

karácsonyfa
karácsonyfa
Fotó: Gary Spears / Pexels.com

Már érzik a karácsony közeledtét Csákánydoroszlón

Bár még javában tart a nyár, nálunk már gőzerővel készül valami igazán különleges…  

- írták az alkotók Facebook-oldalukon, kiemelve, hogy napról napra közelebb kerülünk a Karácsonyi Meseház megnyitásához. Hozzátették, szeptember 6-án bejelentenek még valami fontosat, addig azonban izgulhatnak az ünnep rajongói.

 

 

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