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karambol

Busszal karambolozott egy motor Óbudán, mentőt is riasztottak

11 órája
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Autóbusz és motor ütközött össze Budapest harmadik kerületében. A karambolhoz a tűzoltókat és a mentőket is riasztották.
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karambolBudapestbaleset

Összeütközött egy autóbusz és egy motorkerékpár Óbudán, a Szentendrei úton. A karambol a vasúti híd közelében történt – írja a katasztrófavédelem.

20241023 HajdúnánásÖsszeütközött két személyautó Hajdúnánáson, a Tiszavasvári út és az Árpád utca kereszteződésénél. Egy középkorú férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Egy férfit újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette.Fotó: Tóth Imre TIHajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó, karambol
Busz és motor karambolozott a III. kerületben - Illusztráció
Fotó: Tóth Imre / MW

A buszon 25-30 utas tartózkodott, valamennyien leszálltak a járatról, nem esett bajuk.

A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A Szentendrei út érintett szakaszán egy-egy sávban halad a forgalom.

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