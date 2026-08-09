Busszal karambolozott egy motor Óbudán, mentőt is riasztottak

Összeütközött egy autóbusz és egy motorkerékpár Óbudán, a Szentendrei úton. A karambol a vasúti híd közelében történt – írja a katasztrófavédelem.

Busz és motor karambolozott a III. kerületben - Illusztráció

Fotó: Tóth Imre / MW

A buszon 25-30 utas tartózkodott, valamennyien leszálltak a járatról, nem esett bajuk.

A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A Szentendrei út érintett szakaszán egy-egy sávban halad a forgalom.

Súlyos frontális karambol Óbudán

A Bécsi úton egy busz és egy személykocsi ütközött össze pár napja.