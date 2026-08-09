Busszal karambolozott egy motor Óbudán, mentőt is riasztottak

Autóbusz és motor ütközött össze Budapest harmadik kerületében. A karambolhoz a tűzoltókat és a mentőket is riasztották.
Összeütközött egy autóbusz és egy motorkerékpár Óbudán, a Szentendrei úton. A karambol a vasúti híd közelében történt – írja a katasztrófavédelem.
A buszon 25-30 utas tartózkodott, valamennyien leszálltak a járatról, nem esett bajuk.
A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A Szentendrei út érintett szakaszán egy-egy sávban halad a forgalom.
Súlyos frontális karambol Óbudán
A Bécsi úton egy busz és egy személykocsi ütközött össze pár napja.
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