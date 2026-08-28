Csak akkor kezdett el sírni... – bezárt autóból mentettek ki egy kétéves kisfiút Karancsalján

Tűzoltókat kellett egy lezárt autóhoz riasztani Karancsaljára szerdán, hogy kimentsenek a járműből egy mindössze kétéves kisfiút. Noha a gyermek édesanyja rettenetesen megijedt, a fiúcska szerencsére játéknak fogta fel a helyzetet. Csak akkor kezdett el sírni, amikor betörték a szélvédőt a lánglovagok.

Édesanyja rettenetesen megijedt, amikor észrevette, hogy a kis Botond bent ragadt a lezárt kocsiban a slusszkulccsal együtt

Fotó: TV2

Az édesanya a TV2 Híradónak elárulta: épp indulni készültek. Ő pakolt, a gyerek pedig már bent ült a kocsiban, amikor az ajtó valamiért visszazárt, benne a kis Botonddal, valamint a slusszkulccsal. Az asszony megrémült, igyekezett minden ajtót kinyitni, az ablakot lehúzni, de nem járt sikerrel. Végül a 112-t tárcsázta.

Szerencsére gyorsan sikerült ezt az egészet megoldani. Akkor ijedt meg a kisfiú, amikor betört az üveg, de akkor már másodperceken belül a kezemben volt, úgyhogy gyorsan meg tudtam nyugtatni

– magyarázta az anyuka.

A karancsaljai eset szerencsére rendkívül gyorsan és nagyobb baj nélkül megoldódott, ugyanakkor rendkívüli veszélyeket rejt, ha egy kisgyermek egy lezárt kocsiban marad. Négy évvel ezelőtt, 2022 nyarán az egész országot megrázta annak a kislánynak a tragédiája, akit egy kisbuszban felejtettek Tomajmonostorán. A négyéves Inez 8 órát töltött az 50 fokosra melegedett buszban, összeomlott a keringése. Amire észrevették, hogy mi történt, már hiába siettek vele kórházba, ott később elhunyt. A tragédia után a busz sofőrje felfüggesztett börtönbüntetést kapott.