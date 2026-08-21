A nemzeti ünnep alkalmából üzent a magyaroknak III. Károly

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából üzent Magyarország köztársasági elnökének, Baka Andrásnak III. Károly. A brit király ezen a jeles napon szívbéli jókívánságait küldte a magyaroknak és felidézte a két nemzet hosszú múltra visszatekintő barátságát is, majd reményét fejezte ki, hogy az együttműködés a jövőben még tovább mélyül.

Üzent a magyaroknak III. Károly / Fotó: OLI SCARFF / AFP

Ezt üzente a magyaroknak III. Károly

Tisztelt Elnök Úr! Nemzeti ünnepük alkalmából feleségemmel együtt szívből gratulálunk Őexcellenciájának és Magyarország népének, és legszívélyesebb jókívánságainkat küldjük. Ez a nap alkalmat ad arra is, hogy felidézzük nemzeteink hosszú múltra visszatekintő barátságát. Nagy örömömre szolgál, hogy országainkat ilyen szoros kapcsolatok fűzik össze, és továbbra is elkötelezett vagyok amellett, hogy az előttünk álló években tovább mélyítsük együttműködésünket

- kezdte a levelét a király, amelyet a Brit Nagykövetség hivatalos Facebook-oldalán tettek közzé. III. Károly ezután úgy folytatta, bízik abban, korunk közös kihívásaival szembenézve – kiváltképp a klímaváltozás és környezetünk megóvása terén –, a két ország továbbra is együtt dolgozik majd az érdemi és tartós megoldások megtalálásán.

Feleségemmel együtt a legjobbakat kívánjuk Önnek és minden magyarnak az előttünk álló évre: békét, gyarapodást és jóllétet

- zárta a levelét a brit uralkodó.

A story.hu szerint egyébként III. Károly már tavaly augusztus 20-án is írt levelet, akkor Sulyok Tamás egykori köztársasági elnököt szólította meg. Ekkor a király kitért a klímaváltozás és a környezetvédelem fontosságára: mint írta, a környezetvédelem olyan globális kérdés, amely mindannyiunkat érint, és amelyben a nemzetek közötti együttműködés elengedhetetlen. Az uralkodó ekkor is kifejezte abbéli reményét, hogy a két ország közötti kapcsolatok tovább erősödnek, és a közös célok érdekében folytatott munka eredményes lesz.