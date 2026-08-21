Meghalt Kárpáti Tamás

Életének 80. évében elhunyt Kárpáti Tamás újságíró, író, lapkiadó, főszerkesztő és műgyűjtő, a Premier magazin alapítója, valamint a Hungarikonok gyűjtemény létrehozója - írja a Papageno.

Kárpáti Tamás - Fotó: Papageno

Kárpáti Tamás 1946. március 29-én született Budapesten. A Szinyei Merse Pál Gimnázium után a MÚOSZ Újságíró Iskolájában tanult, majd 1965 és 1989 között a Magyar Távirati Irodánál dolgozott turnusvezetőként és főmunkatársként.

A rendszerváltást követően szabadúszóként folytatta pályafutását, később az Elite magazin főszerkesztője lett. 2000-ben alapította meg a Premier művészeti magazint, amelynek főszerkesztője is volt.

Írásaiban elsősorban művészeti és sporttémákkal foglalkozott, emellett rendszeresen publikált az Élet és Irodalomban.

Több könyvet is írt, ezek közül az egyik legismertebb az 1989-ben megjelent Partik, perek, pofonok, amely a Polgár család történetét dolgozta fel. A kulturális életben más területeken is aktív szerepet vállalt: tagja volt a képzőművészeti Gundel-díj kuratóriumának, valamint vezette a Krisztina-díj bizottságát.

Kárpáti Tamáshoz különleges gyűjtemények fűződnek

Műgyűjtéssel az 1980-as évek elején kezdett foglalkozni. Gyűjteményének első darabja egy Amerigo Tot-vázlat volt, később pedig Barcsay Jenő egyik ecsete indította el azon az úton, amelyből megszületett a Mesterecsetek gyűjtemény. Ezt 2002-ben a Vigadó Galériában mutatták be a közönségnek.

Legismertebb műgyűjtői vállalkozása a Hungarikonok lett. A kollekcióban híres művészekhez, sportolókhoz és feltalálókhoz kötődő személyes tárgyak kaptak új jelentést kortárs képzőművészek alkotásaiban.

A több mint 150 darabos gyűjteményben olyan különlegességek is megtalálhatók, mint John Lennon nyakkendője vagy Frida Kahlo ecsetje.

A Hungarikonokat külföldön is bemutatták, többek között a Római Magyar Akadémián, a 2012-es londoni olimpia kulturális programjában és a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonjában.

Kárpáti Tamás a gyűjtemény darabjainak történetét a Hazatért Hungarikonok című kétkötetes könyvében is megörökítette.