Ez már a katasztrófavédelemnek is sok: idén mintegy 96 millió négyzetméter égett le szabadtéri tüzek miatt

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ország szerte tomboló szabadtéri tüzek száma és intenzitása már a szakembereket is megdöbbenti, ráadásul a folyamatnak még nem látni a végét.

Idén több mint 9000 szabadtéri tűzzel volt dolga a katasztrófavédelemnek. Fotó: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Idén több mint 9000 szabadtéri tűzzel volt dolga a katasztrófavédelemnek

Bár a tűzoltók megfeszített munkával, szükség esetén napokon át küzdenek a helyszíneken a lángok megfékezéséért, a statisztikák elkeserítőek: idén már 9775 alkalommal kellett szabadtéri tűzhöz vonulniuk, és a pusztítás eddig összesen mintegy 96 millió 649 ezer 745 négyzetméternyi területet érintett.

Ez már nekünk is sok... És sajnos nem látjuk a végét...

- olvasható a katasztrófavédelem legújabb Facebook-bejegyzésében.

A helyzetet tovább rontja, hogy ezek a tüzek szinte kivétel nélkül emberi mulasztás, gondatlanság vagy felelőtlenség miatt keletkeznek, miközben a csapadékmentes, száraz és forró nyári időjárás rendkívüli mértékben kedvez a lángok terjedésének. A kialakult krízishelyzet miatt már másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A természet és az épített környezet védelme érdekében szigorú szabályok vonatkoznak a tűzrakásra.

Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Kerten belül zöldhulladékot csak akkor lehet égetni, ha azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, és csak azokban az időpontokban, amelyeket a rendelet meghatároz.

A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Mindig legyen a közelben oltóvíz és egy szerszám, amellyel a tűz kordában tartható.

Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.

Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék-égetést szabályozó rendelete, tilos a kertben égetni.

Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad!

Tarlót és nádast égetni az egész országban tilos!

A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra.

Soha ne dobd el az égő cigarettacsikket.

Ha tüzet észlelsz, hívd a 112-es segélyhívó számot.

Az aktuális korlátozásokról és szabályokról a katasztrófavédelem, illetve a NÉBIH honlapján lehet részletesen tájékozódni.