Így kezdett új életet az egykori balett táncos, Katona Imre: „Meghalni kötelező, a többi fakultatív”

A tánc mindig fontos szerepet játszott Katona Imre életében. Még 1992-ben kezdte el, és később a Budapest Táncszínház tagja lett, majd tíz évadon át a Győri Nemzeti Színházban lépett fel. Mindemellett vendégművészként a Szegedi Szabadtéri Játékokon és a Rómeó és Júlia musicalben is szerepelt. A társulat és a színpadi lét hosszú éveken át meghatározó része volt a mindennapjainak.

Így kezdett új életet az egykori balett táncos, Katona Imre Fotó: Red Velvet Kerekesszékes Kézilabda

Így kezdett új életet az egykori balett táncos, Katona Imre

2019. november 20-án azonban egyetlen pillanat alatt minden megváltozott, amikor egy bajba jutott autósnak próbált segíteni, és egy, a háta mögött érkező autó elgázolta. A baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy amputálni kellett a bal lábát. A táncos számára ez különösen nagy veszteség volt. Nemcsak egy végtagot veszített el, hanem azt a biztos pontot is, amelyre addigi pályafutása épült. Imre azonban nem akarta, hogy az a novemberi nap legyen élete történetének vége. Új szakmát tanult, új emberek között talált rá önmagára, és a sporttal is visszatért a mozgás világába. A régi életét nem tudta folytatni, de hamarosan rájött, hogy talán nem is kell – írja a Fanny magazin.

A kórház lett a következő állomás

A sors már a balesete előtt is többször megmutatta Imrének, hogy nem mindig úgy alakul minden, ahogy eltervezzük. A tánc után két évig rendezőasszisztensként dolgozott a Győri Nemzeti Színházban, ám amikor megváltozott a színház szerkezete, ismét új irányt kellett keresnie. A következő állomás a kórház lett. A gasztroenterológián asszisztensként dolgozott, és bár elsőre egészen más világnak tűnt a színpad után, hamar rájött, hogy rengeteget tanulhat belőle. Ráadásul a családjában sem volt ismeretlen ez a közeg.

– Édesanyámnak is egészségügyi szakmája van, és nagyon jót mosolygott, amikor mondtam, hogy na, akkor én is kórházi dolgozó lettem – idézi fel nevetve.

Ez a terület végül újabb fordulatot hozott. Egy beszélgetés során felmerült, hogy kipróbálhatná magát műszerészként egy protézisekkel foglalkozó műhelyben. Imre nem sokáig gondolkodott.