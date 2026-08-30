Így kezdett új életet az egykori balett táncos, Katona Imre: „Meghalni kötelező, a többi fakultatív”

A tánc mindig fontos szerepet játszott Katona Imre életében. Még 1992-ben kezdte el, és később a Budapest Táncszínház tagja lett, majd tíz évadon át a Győri Nemzeti Színházban lépett fel. Mindemellett vendégművészként a Szegedi Szabadtéri Játékokon és a Rómeó és Júlia musicalben is szerepelt. A társulat és a színpadi lét hosszú éveken át meghatározó része volt a mindennapjainak.
Így kezdett új életet az egykori balett táncos, Katona Imre
2019. november 20-án azonban egyetlen pillanat alatt minden megváltozott, amikor egy bajba jutott autósnak próbált segíteni, és egy, a háta mögött érkező autó elgázolta. A baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy amputálni kellett a bal lábát. A táncos számára ez különösen nagy veszteség volt. Nemcsak egy végtagot veszített el, hanem azt a biztos pontot is, amelyre addigi pályafutása épült. Imre azonban nem akarta, hogy az a novemberi nap legyen élete történetének vége. Új szakmát tanult, új emberek között talált rá önmagára, és a sporttal is visszatért a mozgás világába. A régi életét nem tudta folytatni, de hamarosan rájött, hogy talán nem is kell – írja a Fanny magazin.
A kórház lett a következő állomás
A sors már a balesete előtt is többször megmutatta Imrének, hogy nem mindig úgy alakul minden, ahogy eltervezzük. A tánc után két évig rendezőasszisztensként dolgozott a Győri Nemzeti Színházban, ám amikor megváltozott a színház szerkezete, ismét új irányt kellett keresnie. A következő állomás a kórház lett. A gasztroenterológián asszisztensként dolgozott, és bár elsőre egészen más világnak tűnt a színpad után, hamar rájött, hogy rengeteget tanulhat belőle. Ráadásul a családjában sem volt ismeretlen ez a közeg.
– Édesanyámnak is egészségügyi szakmája van, és nagyon jót mosolygott, amikor mondtam, hogy na, akkor én is kórházi dolgozó lettem – idézi fel nevetve.
Ez a terület végül újabb fordulatot hozott. Egy beszélgetés során felmerült, hogy kipróbálhatná magát műszerészként egy protézisekkel foglalkozó műhelyben. Imre nem sokáig gondolkodott.
– Kapva kaptam az alkalmon. Nagyon örülök neki, hogy szembejött velem ez a lehetőség, azóta is hálás vagyok érte.
Ezek után a protéziskészítés lett az egyik legfontosabb része az életének. És talán különös, de a korábbi pályájától sem került olyan messzire, mint elsőre gondolnánk. Táncosként pontosan tudta, milyen sokat jelent, ha az ember bízhat a testében, most pedig másoknak segít abban, hogy újra magabiztosan mozoghassanak. A műhelyben Bán Misi, vagy ahogy Imre nevezi, a „mestere” mellett dolgozik. Nemcsak szakmailag tartja nagyra, hanem emberileg is sokat jelent neki.
– Rengeteget tanultam tőle. Az, hogy milyen gépet teszünk a protézis alá, már csak anyagi kérdés. Viszont az, hogy miként készítjük el magát a protézist, az a legfontosabb – magyarázza.
Saját tapasztalatból is tudja, mennyire nem mindegy a végeredmény. Hét éve él protézissel, ezért pontosan érzi, hogy más megoldásra van szüksége egy baleseti amputáción átesett embernek, mint annak, akinek érsebészeti probléma vagy cukorbetegség miatt kellett elveszítenie a végtagját.
– Nagyon nehéz megtalálni azt a pontos beállítást, azt a mintát, ami mindig kényelmes marad. A mesterem mondta egyszer, hogy a páciensek legtöbbször nem tudják: nem a toknak kell alkalmazkodnia a pácienshez, hanem a páciensnek a művégtaghoz.
És hogy mi az, amiért mégis minden nap érdemes bemenni a műhelybe? Imre szerint erre van egy nagyon egyszerű válasz.
– Amikor átadsz egy lábat, egy protézist a páciensnek, és könnyes szemmel rád néz, hogy mennyire hálás, amiért újra fel tud állni vagy el tud indulni, na, az felér egy premier utáni álló ovációval – mondja mosolyogva.
A táncos számára talán ennél szebb párhuzamot nem is lehetne találni. A taps megmaradt, csak ma már nem a színpadon, hanem egy egészen másfajta teljesítmény után érkezik.
„A játék a lényeg, nem csak a végeredmény”
A munkával azonban nem ért véget Imre kapcsolata a mozgással. A paraatlétikával is próbálkozott, ám végül a kerekesszékes kézilabdában találta meg azt a közeget, amely a színház világából ismerős érzéseket hozott vissza: a csapatot, az egymásra figyelést és a közös célt.
– Lassan három éve csinálom, és itt is megtaláltam egy olyan társaságot, ahol nagyon jól érzem magam. Jelenleg a budapesti Red Velvet játékosa vagyok, ahová Domonkos Roland válogatott kerekesszékes kézilabdázó vezetett be egy nemzetközi válogatott edzőtáborban – meséli. Még a győri pályán Roland lett az egyik első társa, mondhatni ellenfele, aki segített neki eligazodni az új sportágban. Már az első versenyén ott volt mellette, és hamar kiderült, hogy nemcsak segíteni tudják, hanem jól ki is egészítik egymást.
– Odajött hozzám, és mondta, hogy: „Jó lesz ez, gyere! Ezt csináld, azt csináld”. Megmutatta, hogyan tudom kikerülni, hogyan tudom elvenni tőle a labdát. Később pedig rájöttünk, hogy nagyon jól passzolunk – árulja el Imre. Erről rögtön édesapja régi története jut eszébe, amelyben két futballista éppen azért alkotott jó párost, mert másban voltak erősek.
– Együtt volt két Imre a pályán. Az egyik technikás játékos volt, a másik meg szívvel-lélekkel játszott. Ezt összegyúrták, és működött. Nálunk is valami hasonló alakult ki – mondja mosolyogva.
És talán éppen ez az, amit a színpadról is magával hozott: hogy egy igazán jó előadás, akárcsak egy sikeres mérkőzés, sosem egyetlen emberről szól.
– Lehet, hogy nem mindenki lesz folyamatosan a pályán, de közös a cél, és érezhető, hogy egy hajóban evezünk. Én úgy gondolom, hogy sok múlik rajtam meg a Rolin, azon, hogy lesz-e bajnok a Red Velvet az idén, vagy sem – mondja határozottan.
A kézilabda mellett a kerekesszékes kosárlabdát is kipróbálta Bihari Csabi invitálására, de ezt inkább hobbinak tekinti. A lényeg számára továbbra is ugyanaz, mint egykor a táncban: fejlődni, tanulni és élvezni magát a folyamatot.
„Alkalmazkodom. Ez van.”
Imre történetében a humor szinte észrevétlenül oldja fel a nehezebb pillanatokat. Nem szereti túldramatizálni a helyzeteket, inkább egy jól irányzott poénnal teszi könnyebbé azt, amin más talán hosszasan keseregne. Ha valaki megkérdezi tőle, nincs-e rossz napja, már érkezik is a válasz:
– Nincs, nem bal lábbal keltem – mondja mosolyogva. A vicc mögött azonban komoly élettapasztalat van.
– Alkalmazkodom. Ez van. Ha valamit el akarok intézni, annak megtalálom a formáját vagy a lehetőségét – avat be őszintén. Talán ez az egyik legfontosabb mondat, amit tőle hallani lehet. Nem arról szól, hogy minden könnyű, hanem arról, hogy szinte minden helyzetben van egy következő lépés. Ha az egyik út nem járható, keres egy másikat. Amikor valami nem működik, változtat rajta. A lényeg, hogy ne álljon meg.
– Ha kiesik a lábam a tokból, kérek egy mankót a boltban, és akkor azzal folytatom a napomat. Ugyanúgy elvégzem a feladatomat, aztán valahogy hazajövök. Minden megoldható.
Talán ebben rejlik Imre egész életfilozófiája. Nem azt keresi, miért történt meg vele valami, amin már nem tud változtatni, hanem azt, hogyan léphet tovább. Majd egyetlen mondattal foglalja össze mindazt, amit az elmúlt években megtanult:
– Meghalni kötelező, a többi fakultatív.
Majd hozzáteszi azt a mondatot, amely talán mindennél jobban összefoglalja a szemléletét:
– Úgy gondolom, hogy ha már felkeltél reggel, akkor örülj.