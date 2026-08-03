Most kaptuk a tragikus hírt: elhunyt a József Attila-díjas író és költő

Elhunyt Kelemen Lajos; a József Attila-díjas írót, költőt, szerkesztőt életének 73. évében július 31-én érte a halál - tájékoztatta Kaposvár polgármesteri hivatala hétfőn, közleményben az MTI-t.

Elhunyt Kelemen Lajos József Attila-díjas író és költő Fotó: Unsplash

Elhunyt Kelemen Lajos József Attila-díjas író és költő

Azt írták: Kelemen Lajos 1954-ben született Büssüben, a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karán szerzett diplomát. Az 1970-es években a somogyi megyeszékhelyen könyvtárosként, népművelőként, Kadarkúton a művelődési ház igazgatójaként dolgozott.

Kelemen Lajos 1994-től 2000-ig szerkesztette a Somogy folyóiratot, később az Új Balaton és a Magyar Napló folyóiratokat, egyik alapítója és hosszú ideig főszerkesztője volt a Képírás internetes lapnak

- emelték ki.

Hozzátették, tagja volt a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségének, a Berzsenyi Társaságnak, kurátora a Képírás Művészeti Alapítványnak és a Balatoni Művészeti Alapítványnak, az 1990-es években pályakezdő írókat fogadó írótáborokat vezetett Kaposváron.

Kitértek rá, hogy első versét még középiskolás korában publikálta, első kötete 1979-ben jelent meg Virraszt a kéz címmel. Számos kötetet szerkesztett, esszéit, kritikáit, verseit rendszeresen közölték az irodalmi lapok - fűzték hozzá.

Megjegyezték, hogy

Kelemen Lajos az írást egyfajta önismereti gyakorlatnak és a teremtés folytatásának tartotta: "a szíve mélyén minden író a maga istenének munkatársa szeretne lenni. Nem érdemes lejjebb adni a lehetetlennél"

- vallotta.

Hangsúlyozták, hogy munkásságával elnyerte a Móricz Zsigmond- és a Soros-ösztöndíjat, 1989-ben Podmaniczky-, 1994-ben Radnóti-, 2018-ban József Attila-díjjal jutalmazták. Utóbbit több évtizedes kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréseként ítélték a Kaposváron élő alkotónak, aki 2015-ben a Somogy Polgáraiért díjat is megkapta - olvasható a közleményben.