Eredetileg a Blahán állt volna – 7+1 érdekesség a 142 éves Keleti pályaudvarról

Pontosan 142 évvel ezelőtt, 1884. augusztus 16-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, és kezdte meg a működését – mindennemű ünnepélyes ceremónia nélkül – Budapesten a Keleti pályaudvar, igaz, ekkor még nem ezen a néven. A pályaudvar története 1880-ban kezdődött, ekkor született rendelet a felépítésérül. Ekkoriban az 1883-as dátumot tűzték ki nyitásnak, de az építkezéskor alig egy méternyi mélységben már annyi talajvizet találtak, hogy az alapot meg kellett nagyjából 3000 cölöppel támogatni. Emiatt már 1882-ben pontosan lehetett tudni, hogy nem lesznek képesek tartani az eredeti ütemtervet, ezért csúszott a pályaudvar átadása 1884-re végül.
A pályaudvar egy 1892. szeptember 20-i rendelettel nyerte el mai nevét, ekkor változtatták ugyanis azt meg Budapest-központi pályaudvarról Budapest-Keleti pályaudvarra. Az évforduló kapcsán 7+1 érdekességet gyűjtöttünk össze a pályaudvarról.
7+1 érdekesség a Keleti pályaudvarról
1. Velencei mintára építették
Alighanem a legismertebb tény, hogy a Baross tér környéke igen mocsaras terület volt, amikor a Keleti pályaudvar épült. Épp ezért kellett a hagyományos alap helyett velencei mintára facölöpöket (egyes források szerint vörösfenyőt, mások szerint cédrusfát) használni. Ezek a fatípusok a vízben nem elkorhadnak, hanem gyakorlatilag kőkeménnyé válnak, így a mai napig biztos alapot nyújtanak a masszív épületnek. Azonban állandóan víz alatt kell lenniük, így a vízszintet folyamatosan ellenőrzik a karbantartók a mai napig. Az már kevésbé ismert tény, hogy nem csak a cölöpözés lassította a munkát, de az is, hogy az építkezésre kijelölt terület hulladékkal volt feltöltve, így először attól kellett megszabadulni.
2. A pályaudvarral egyidős falépcsők
Egy ilyen idős épületnél természetes, hogy a különféle felújítások, karbantartások során bizonyos elemeket, főleg a kevésbé tartós anyagból készülteket egy idő után lecserélik. A pályaudvarnak azonban a mai napig megvan az a falépcsője, amit még eredetileg húztak fel, és amellyel a tetőre lehet feljutni. Ez természetesen a látogatóktól elzárt területen fekszik, ráadásul egyszerre csak egy ember tartózkodhat rajta, hogy megóvják az állapotát.
3. Először Miskolcra utazhattunk
1884. augusztus 16-án futott ki az első vonat a Keletiből: a célállomás Miskolc volt.
4. 142 éve villannyal világítanak
Az épület több szempontból úttörőnek, rendkívül modernnek számított a megnyitásakor. Például eleve villanyvilágítású komplexumnak tervezték, ami az 1880-as években még különlegességnek számított - olyannyira, hogy az általános áramszolgáltatás csak 9 évvel később indult meg Budapesten. A pályaudvart akkoriban 644 izzó borította fényárba.
5. Egykor medence volt a pályaudvar előtti téren
A pályaudvar előtti terület számos változáson ment keresztül, amire elnyerte a ma ismert formáját. 1945-ben például medence volt előtte, melyet eredetileg légoltalmi céllal hoztak létre, tűzivíz-tárolónak építettek.
6. Óvóhely húzódik a pályaudvar alatt
A keleti pályaudvar alatt kiterjedt pincerendszer található, mely a hidegháború alatt óvóhelyként funkcionált. A pincerendszerről számos városi legenda is kering: egyes vasutasok például arról pletykálnak, hogy a pincében NOHAB-mozdonyokat tárolnak. Ez ugyan nem igaz, az azonban igen, hogy egy titkos vasúti központot is rejt a pincerendszer: innen irányították volna a vasúti forgalmat vész esetén.
7. Eredetileg a Blahára tervezték
Az eredeti tervek szerint a Nagykörút vonalára, a Rákóczi út torkolatához terveztek központi indóházat. Ez egy kétszintes épület lett volna, a vonatok pedig egy hosszú viadukton keresztül az emeletre futottak volna be – írja a PestBuda oldala. A földszinten kiszolgálóhelyiségek kapta volna helyet.
+1. Teljes egészében magyarok építették
Ellentétben a Nyugati pályaudvarral, a Keleti teljes egészében "magyar termék": mind a tervezők, mind a kivitelezők vagy épp a díszítők magyarok voltak. Már a kiírt pályázatokban kikötötték, hogy azokat csakis hazai vállalkozó nyerheti meg, amely hazai munkásokat alkalmaz.
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