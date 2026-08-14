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kényszermunka

Rettegésben tartottak, dolgoztattak és a házától is megfosztottak egy férfit Nagykátán

1 órája
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Hét személy ellen indult eljárás, akik munkára kényszerítettek, valamint a vagyonától is megfosztottak egy férfit Nagykátán. Az ügyészség most emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, illetve más bűncselekmények miatt emelt vádat.
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Emberkereskedelem és kényszermunka, illetve más bűncselekmények miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal azzal a hét személlyel szemben, akik munkára kényszerítettek és a vagyonától is megfosztottak egy férfit Nagykátán. Az illető a válását követően, 2023 augusztusában vásárolt egy házat Ercsiben, ahol egyedült élt, egészen addig, amíg egy ismerőse kérésére megengedte, hogy ő és a barátnője – a bűnügy egyik vádlottja –, odaköltözhessenek hozzá. A nő ekkor elhitette a férfival, hogy nagy veszélyben van: néhány férfi meg akarja őt verni, ezért menekülnie kell.

Kényszermunka és emberkereskedelem Nagykátán: hét ember ellen emeltek vádat
Kényszermunka és emberkereskedelem Nagykátán: hét ember ellen emeltek vádat
Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kényszermunka és emberkereskedelem Nagykátán: hét ember ellen emeltek vádat

A nő ezután egy férfit – a bűnügy másik vádlottját – ajánlott, akinél a sértett meghúzhatja magát, és akihez a rettegő férfi 2023 októberében oda is költözött Nagykátára. Mindeközben a volt felesége bejelentette az eltűnését, ami miatt körözni kezdte a rendőrség, azonban, amikor a védelmezőként fellépő férfi ezt megtudta, arra kényszerítette a sértettet, mondja azt a rendőröknek, hogy él és minden rendben van vele, amit a továbbra is félelemben élő sértett meg is tett.

Ekkor kezdte el a védelmet ígérő férfi és az édesanyja dolgoztatni a sértettet, akinek a ház körüli munkákat kellett elvégeznie ingyen, cserébe naponta egyszer kapott előre kiadagolt ételt, mialatt arra is kényszerítették, hogy eladja az Ercsiben lévő házát. A vádlott eközben megbeszélte a bűnügy további vádlottjaival, hogy a nevükre fog kerülni az ingatlan, és csak a közjegyző előtt színleg kell kifizetni a vételárat, utána azt visszakapják. Annak érdekében, hogy a sértett a közjegyző előtt ne merjen ellenkezni, megfenyegették és két férfi is elkísérte őt, akik mindvégig félelemben tartották őt.

A sértett a fenyegetések hatására eladta a házát: a kapott vételárat az ügylet után a kocsiban a vádlottak visszavették tőle. Ezt követően a sértett helyzete még rosszabbra fordult, tovább dolgoztatták és pihenni sem hagyták. Végül a rendőrség - akik más ügyből kifolyólag jelentek meg a nagykátai házban - 2024 márciusában észlelte a sértett helyzetét és menekítette ki őt az embertelen körülmények közül.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit és édesanyját minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével, az ügy további vádlottjait kényszerítés bűntettével, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettével és jelentős kárt okozó csalás bűntettével vádolja. A főügyészség a szabadságvesztések kiszabása mellett azt is indítványozza, a bíróság kötelezze a vádlottakat a csalás útján megszerzett ház tényleges forgalmi értékének a sértett részére történő megfizetésére. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

 

 

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