Rettegésben tartottak, dolgoztattak és a házától is megfosztottak egy férfit Nagykátán

Emberkereskedelem és kényszermunka, illetve más bűncselekmények miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal azzal a hét személlyel szemben, akik munkára kényszerítettek és a vagyonától is megfosztottak egy férfit Nagykátán. Az illető a válását követően, 2023 augusztusában vásárolt egy házat Ercsiben, ahol egyedült élt, egészen addig, amíg egy ismerőse kérésére megengedte, hogy ő és a barátnője – a bűnügy egyik vádlottja –, odaköltözhessenek hozzá. A nő ekkor elhitette a férfival, hogy nagy veszélyben van: néhány férfi meg akarja őt verni, ezért menekülnie kell.

Kényszermunka és emberkereskedelem Nagykátán: hét ember ellen emeltek vádat

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kényszermunka és emberkereskedelem Nagykátán: hét ember ellen emeltek vádat

A nő ezután egy férfit – a bűnügy másik vádlottját – ajánlott, akinél a sértett meghúzhatja magát, és akihez a rettegő férfi 2023 októberében oda is költözött Nagykátára. Mindeközben a volt felesége bejelentette az eltűnését, ami miatt körözni kezdte a rendőrség, azonban, amikor a védelmezőként fellépő férfi ezt megtudta, arra kényszerítette a sértettet, mondja azt a rendőröknek, hogy él és minden rendben van vele, amit a továbbra is félelemben élő sértett meg is tett.

Ekkor kezdte el a védelmet ígérő férfi és az édesanyja dolgoztatni a sértettet, akinek a ház körüli munkákat kellett elvégeznie ingyen, cserébe naponta egyszer kapott előre kiadagolt ételt, mialatt arra is kényszerítették, hogy eladja az Ercsiben lévő házát. A vádlott eközben megbeszélte a bűnügy további vádlottjaival, hogy a nevükre fog kerülni az ingatlan, és csak a közjegyző előtt színleg kell kifizetni a vételárat, utána azt visszakapják. Annak érdekében, hogy a sértett a közjegyző előtt ne merjen ellenkezni, megfenyegették és két férfi is elkísérte őt, akik mindvégig félelemben tartották őt.

A sértett a fenyegetések hatására eladta a házát: a kapott vételárat az ügylet után a kocsiban a vádlottak visszavették tőle. Ezt követően a sértett helyzete még rosszabbra fordult, tovább dolgoztatták és pihenni sem hagyták. Végül a rendőrség - akik más ügyből kifolyólag jelentek meg a nagykátai házban - 2024 márciusában észlelte a sértett helyzetét és menekítette ki őt az embertelen körülmények közül.