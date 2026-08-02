Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági informatikai hálózatát

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési területének informatikai hálózatát – közölte a szervezet. A Nemzeti Kifizető Ügynökség rendszerét ért incidens miatt egyes belső számítógépeken található fájlok titkosítva váltak, ugyanakkor a jelenlegi információk szerint ügyféladatok nem kerültek veszélybe.

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár hálózatát, orosz szerverekről érkezhetett a támadás

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A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az informatikai szakértők az incidens észlelését követően azonnal leválasztották az érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk megelőzése érdekében.

Nem történt adatvesztés, de egyes fájlokat titkosítottak

A közlemény szerint a támadás nem érintette a Kincstár által kezelt ügyféladatokat, és az eddigi vizsgálatok alapján adatvesztés sem történt.

A kibertámadás következtében azonban egyes belső felhasználók, vagyis a szervezet munkatársainak számítógépein található állományok titkosítottá váltak.

A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről indult. A hatóságok és a kiberbiztonsági szakemberek jelenleg vizsgálják az eset körülményeit.

Vizsgálat indult, egyes szolgáltatások korlátozottan működnek

Az incidens teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek bevonásával zajlik. A szakemberek összehangolt munkával dolgoznak a támadás elhárításán és a rendszerek biztonságos működésének mielőbbi helyreállításán.

A Magyar Államkincstár az esetet bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) is.

A vizsgálat ideje alatt biztonsági okokból a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai csak korlátozottan érhetők el. A Kincstár a felhasználók türelmét és megértését kéri az esetleges szolgáltatáskiesések miatt.