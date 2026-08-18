Mutatjuk, mit tud tenni, ha elfelejt bevásárolni a hosszú hétvégére

A Kifli.hu munkatársai számára is pihenőnap az augusztus 20-i munkaszüneti nap, ezért csütörtökön nem szállítanak ki rendeléseket. Augusztus 21-től azonban ismét a megszokott menetrend szerint működik az online bevásárlás, a Kifli házhozszállítás pedig pénteken, szombaton és vasárnap is elérhető lesz a teljes kiszállítási területen.

Kifli: így alakul a házhozszállítás augusztus 20-án és a hosszú hétvégén Fotó: Shutterstock

A Bíborfehér is bekerül a kínálatba

Az ünnepi hétvégéhez kapcsolódó újdonság, hogy augusztus 22-től a Kifli.hu kínálatában is elérhető lesz Magyarország Tortája 2026, a Bíborfehér. A díjnyertes desszertet a Kemenes Cukrász Manufaktúra készíti el az eredeti recept alapján.

A többnapos hétvége alatt sokan töltenek több időt otthon, családi vagy baráti összejöveteleket szerveznek, esetleg nyaralni indulnak. Számukra praktikus lehet, hogy az ünnepnapot követően zavartalanul folytatódik a kiszállítás.

A Kifli.hu kínálatában többek között friss pékáruk, zöldségek és gyümölcsök, húsok és grilltermékek, hűtött italok, desszertek, valamint a hosszú hétvégére szükséges egyéb élelmiszerek is megtalálhatók.