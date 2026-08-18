Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt

magyarország tortája

Mutatjuk, mit tud tenni, ha elfelejt bevásárolni a hosszú hétvégére

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen szünetel a házhozszállítás, másnap azonban a megszokott rend szerint folytatódik a szolgáltatás. A Kifli a hosszú hétvégén pénteken, szombaton és vasárnap is fogadja és kiszállítja a rendeléseket, ráadásul augusztus 22-től Magyarország Tortája 2026, a Bíborfehér is elérhető lesz a kínálatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyarország tortájabíborfehérkifli

A Kifli.hu munkatársai számára is pihenőnap az augusztus 20-i munkaszüneti nap, ezért csütörtökön nem szállítanak ki rendeléseket. Augusztus 21-től azonban ismét a megszokott menetrend szerint működik az online bevásárlás, a Kifli házhozszállítás pedig pénteken, szombaton és vasárnap is elérhető lesz a teljes kiszállítási területen.

Kifli: így alakul a házhozszállítás augusztus 20-án és a hosszú hétvégén
Kifli: így alakul a házhozszállítás augusztus 20-án és a hosszú hétvégén Fotó: Shutterstock

A Bíborfehér is bekerül a kínálatba

Az ünnepi hétvégéhez kapcsolódó újdonság, hogy augusztus 22-től a Kifli.hu kínálatában is elérhető lesz Magyarország Tortája 2026, a Bíborfehér. A díjnyertes desszertet a Kemenes Cukrász Manufaktúra készíti el az eredeti recept alapján.

A többnapos hétvége alatt sokan töltenek több időt otthon, családi vagy baráti összejöveteleket szerveznek, esetleg nyaralni indulnak. Számukra praktikus lehet, hogy az ünnepnapot követően zavartalanul folytatódik a kiszállítás.

A Kifli.hu kínálatában többek között friss pékáruk, zöldségek és gyümölcsök, húsok és grilltermékek, hűtött italok, desszertek, valamint a hosszú hétvégére szükséges egyéb élelmiszerek is megtalálhatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!