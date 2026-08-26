Sürgősen vérre van szüksége a Kisbéren megégett kislánynak

Lapunk többször is beszámolt a kis Zsófi történetéről, aki néhány hete szenvedett súlyos égési sérüléseket Kisbéren, a Családok Átmeneti Otthonában, miután tűz ütött ki. Úgy tudni, egy zárlatos konnektor miatt csaptak fel a lángok ott, ahol a kislány aludt. Zsófit jelenleg Budapesten, a Bethesda Gyermekkórházban ápolják, ahol több műtéten is átesett: jelenleg sürgősen vérre lenne szüksége.

Túl van az életveszélyen a kisbéri tűzben megégett kislány / Fotó: TV2 Híradó

Túl van az életveszélyen a kisbéri tűzben megégett kislány

A kislány édesapja a TV2 Híradóban elmondta, Zsófi már túl van az életveszélyen, miután a teste 35 százaléka megégett, de még további beavatkozások várnak rá. A férfi szívproblémák miatt volt kórházban, amikor a tűz keletkezett, ezért a kislányra az otthonban dolgozó ügyeletes vigyázott. Az apa szerint azért történhetett a tragédia, mivel a gyermekre nem figyeltek oda eléggé és hosszú időre magára hagyták.

A kislány sokáig altatásban volt, mostanra azonban már felébresztették.

Már három napja beszélgetünk, mióta fent van

- árulta el az édesapa, hozzátéve, a kislány egyáltalán nem emlékszik a szörnyű napra.