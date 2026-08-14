"Összecsuklottam mellette, amikor megláttam" - az életéért küzd a kisbéri tűzben megégett kislány

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tűz ütött ki augusztus 11-én éjszaka a kisbéri Családok Átmeneti Otthonában, a Perczel Mór utcában. A lángok az első emeleten csaptak fel, két szobát is elértek, az épületből pedig több embernek ki kellett menekülnie. A tűzben egy négyéves kislány súlyos égési sérüléseket szenvedett. Kisbér polgármesterének tájékoztatása szerint a gyermek testfelületének mintegy 30 százalékát érintették az égési sérülések, a mentők ellátták, majd kórházba szállították. Nemrég megszólalt a gyermek, Viktória édesapja, Bencze Imre: a férfi - aki egyedül neveli a lányát -, minden egyes nap látogatja a kislányt, akit továbbra is mélyaltatásban tartanak.

Az életéért küzd a kisbéri tűzben megsérült kislány / Fotó: Gé

Az életéért küzd a kisbéri tűzben megsérült kislány

Nagyon rossz állapotban van szegény, az egész teste be van kötözve. Nincs magánál. Összecsuklottam mellette, amikor megláttam. Szerdán egy hosszú műtéten esett át, és most próbálják pótolni az elhalt bőrfelületeket. Küzdenek érte továbbra is, állítólag ötven százalék, hogy túléli

- mondta el a Blikknek megrendülten az édesapa, aki azt is elárulta, a tűz éppen abban a szobában keletkezett, ahol Viktória aludt, egy konnektorban keletkezett zárlat miatt. Mire a kislány észrevette a tüzet, a helyiség már lángolt. Viktória ruhája meggyulladt, a haja leégett, a két karja, a nyaka, az arca, a térde és a hasa is csúnyán megégett. A pici lánnyal ezután azonnal a kórházba rohantak, majd lélegeztetőgépre is került. Mindeközben a férfi nem volt jelen, mivel előző nap rosszul lett és mentővel a tatabányai kórházba szállították, ott értesült kedden a szörnyűségről. A hír hallatán azonnal felpattant a betegágyról és Pestre sietett.

A kis Viktória életéért jelenleg Budapesten, a Bethesda Gyermekkórházban küzdenek. Az édesapa, bár jó hírrel nem tudott szolgálni, reménykedik abban, a kislány erős és túléli ezt a gyötrelmet.