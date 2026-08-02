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villamos

Kisiklott egy villamos Budapesten

58 perce
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Az Őrház és a Hidegkuti Nándor Stadion között nem közlekedik a 37A villamos vasárnap az esti órákban, a BKK helyette buszok és trolik igénybevételét ajánlja.
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villamoshungária körút37a villamos

Járműhiba miatt változik a 37A villamos közlekedése vasárnap 17.43-tól: az Őrház és a Hidegkuti Nándor Stadion között a járat nem közlekedik.

Fotó: Shutterstock 

A BKK Info tájékoztatása szerint járműhiba okozta a menetrend módosulását. A 37A villamos helyett a 9-es, a 95-ös és a 195-ös autóbusz, a 28A villamos, illetve a 73-as trolibusz igénybevételét ajánlják.

Az Index egyik munkatársa jelezte, hogy a Hungária körút és a Salgótarjáni utca sarkán kisiklott egy villamos, ez okozhatta a járatkiesést.

 

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