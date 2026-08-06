Újabb életet követelt a tűz, ezúttal Kiskunfélegyházán

Tűz keletkezett csütörtök délután Kiskunfélegyháza külterületén. Felsőgalamboson egy tanya és mintegy öt hektárnyi terület égett. A lángok a tanya mellett csaptak fel, majd átterjedtek az épületre. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek ki a tűzoltók, emellett a helyi gazdák is segédkeztek. Sajnos noha a lángokat végül sikerült megfékezni, a tanya 84 éves tulajdonosa mégis életét vesztette.

Felsőgalamboson öt hektárnyi terület égett. Sajnos egy ember életét vesztette

Fotó: Csányi József Facebook-oldala

A környéken egymás után csaptak fel a lángok: csütörtök délelőtt Kiskunfélegyháza és Kunszállás között, az M5-ös autópálya közelében gyulladt ki egy tanyaépület, valamint több hektárnyi tarló. A lángok fás területet és vasúti talpfákat is érintettek, a tüzet több település egységei fékezték meg. Később a Szabóhegyi dűlőn keletkezett tűz egy bozótos területen, ami egy melléképületre is átterjedt. Itt a a kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók dolgoztak - tudatta a BAON.