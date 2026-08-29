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Gripen riasztás

Megérkeztek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről – így fest a roncs a kényszerleszállás után

kisrepülőgép

Megérkeztek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről – így fest a roncs a kényszerleszállás után

36 perce
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Megérkeztek az első helyszíni felvételek arról a kisrepülőről, amellyel egy férfi szombat reggel Kalocsáról Paks felé indult, és amely miatt a Magyar Honvédség készenléti Gripenjeit is riasztották.
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kisrepülőgépkalocsaKényszerleszállásvadászgépekPaksGripen

Mint arról az Origo beszámolt, szombat reggel riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kisrepülővel, majd Paks felé indult.

Megjelentek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről, Gripeneket is riasztottak miatta
Megjelentek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről, Gripeneket is riasztottak miatta Fotó: Makovics Kornél

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett.

A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig.

A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot. Hozzátette: a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt. 

Megjelentek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről, Gripeneket is riasztottak miatta

Most pedig a TEOL megosztotta az első felvételeket a kényszerleszállás helyszínéről, amelyeken az összeroncsolódott kisrepülő is jól jól látszik. 

Kalocsán elkötött kisrepülő
A sérült kisrepülő a napraforgóban - az eset részleteit a hatóságok vizsgálják Fotó: Makovics Kornél
@teol.hu

Engedély nélkül emelkedett a levegőbe egy Kalocsán parkoló kisrepülő szombat reggel. A Paks felé tartó gépet a Magyar Honvédség radarjai észlelték, ezért a készenléti Gripenek is felszálltak.

♬ eredeti hang – Teol.hu - Teol.hu
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