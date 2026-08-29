Megérkeztek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről – így fest a roncs a kényszerleszállás után

Mint arról az Origo beszámolt, szombat reggel riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kisrepülővel, majd Paks felé indult.

Megjelentek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről, Gripeneket is riasztottak miatta Fotó: Makovics Kornél

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett.

A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig.

A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot. Hozzátette: a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt.

Megjelentek az első fotók a Kalocsáról elkötött kisrepülőről, Gripeneket is riasztottak miatta

Most pedig a TEOL megosztotta az első felvételeket a kényszerleszállás helyszínéről, amelyeken az összeroncsolódott kisrepülő is jól jól látszik.

A sérült kisrepülő a napraforgóban - az eset részleteit a hatóságok vizsgálják Fotó: Makovics Kornél