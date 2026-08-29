Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő vízről, komoly kockázatot rejthet

Különös hirdetésre bukkant a HEOL a Marketplace oldalán. Valaki literenként 300 forintért kínálta öntözővízként a klímából származó kondenzvizet. A portál ezért utánajárt, mire használható valójában ez a folyadék.

Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő kondenzvízről (illusztráció)

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő vízről

A kondenzvíz akkor keletkezik, amikor a levegő vízgőze a klímaberendezés hideg hőcserélőjén lecsapódik. Bár ilyenkor kevés oldott ásványi anyagot tartalmaz, ettől még nem válik desztillált vízzé.

A víz végighalad a hőcserélőn, a kondenzvíztálcán és az elvezető rendszeren, ahol különböző szennyeződések és mikroorganizmusok kerülhetnek bele. Egy irodaépületekben végzett vizsgálat során a klímákból származó minták mikrobiológiai szempontból nem feleltek meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak. A kutatók magas összcsíraszámot és coliform baktériumokat is kimutattak.