Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő vízről, komoly kockázatot rejthet

Különös hirdetésre bukkant a HEOL a Marketplace oldalán. Valaki literenként 300 forintért kínálta öntözővízként a klímából származó kondenzvizet. A portál ezért utánajárt, mire használható valójában ez a folyadék.
Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő vízről
A kondenzvíz akkor keletkezik, amikor a levegő vízgőze a klímaberendezés hideg hőcserélőjén lecsapódik. Bár ilyenkor kevés oldott ásványi anyagot tartalmaz, ettől még nem válik desztillált vízzé.
A víz végighalad a hőcserélőn, a kondenzvíztálcán és az elvezető rendszeren, ahol különböző szennyeződések és mikroorganizmusok kerülhetnek bele. Egy irodaépületekben végzett vizsgálat során a klímákból származó minták mikrobiológiai szempontból nem feleltek meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak. A kutatók magas összcsíraszámot és coliform baktériumokat is kimutattak.
Ezért létfontosságú a klíma tisztítása – sokan nem is sejtik, mekkora veszélyt rejt a légkondijuk
A nyár végével sokan egyszerűen kikapcsolják a légkondicionálót, és tavaszig nem is gondolnak rá – pedig ez végzetes hiba lehet. Mutatjuk, miért fontos a klíma tisztítása és mikor érdemes elvégezni.
Így betegíthet meg a klíma a legnagyobb hőségben
A koszos készülékben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok és a penészgombák, amelyek allergiás tüneteket, asztmát, sőt akár súlyos légúti megbetegedéseket is okozhatnak.