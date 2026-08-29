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klíma

Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő vízről, komoly kockázatot rejthet

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Sokan úgy gondolják, hogy a klímából kifolyó víz gyakorlatilag ugyanolyan, mint a desztillált víz. A kondenzvíz azonban a berendezésen áthaladva szennyeződésekkel és mikroorganizmusokkal is érintkezhet.
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klímakondenzvíztévhit

Különös hirdetésre bukkant a HEOL a Marketplace oldalán. Valaki literenként 300 forintért kínálta öntözővízként a klímából származó kondenzvizet. A portál ezért utánajárt, mire használható valójában ez a folyadék.

Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő kondenzvízről (illusztráció)
Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő kondenzvízről (illusztráció)
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Súlyos tévhit terjed a klímából kicsöpögő vízről

A kondenzvíz akkor keletkezik, amikor a levegő vízgőze a klímaberendezés hideg hőcserélőjén lecsapódik. Bár ilyenkor kevés oldott ásványi anyagot tartalmaz, ettől még nem válik desztillált vízzé.

Mire használhatjuk a légkondi vizét?

A víz végighalad a hőcserélőn, a kondenzvíztálcán és az elvezető rendszeren, ahol különböző szennyeződések és mikroorganizmusok kerülhetnek bele. Egy irodaépületekben végzett vizsgálat során a klímákból származó minták mikrobiológiai szempontból nem feleltek meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak. A kutatók magas összcsíraszámot és coliform baktériumokat is kimutattak.

Ezért létfontosságú a klíma tisztítása – sokan nem is sejtik, mekkora veszélyt rejt a légkondijuk

A nyár végével sokan egyszerűen kikapcsolják a légkondicionálót, és tavaszig nem is gondolnak rá – pedig ez végzetes hiba lehet. Mutatjuk, miért fontos a klíma tisztítása és mikor érdemes elvégezni.

Így betegíthet meg a klíma a legnagyobb hőségben

A koszos készülékben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok és a penészgombák, amelyek allergiás tüneteket, asztmát, sőt akár súlyos légúti megbetegedéseket is okozhatnak.

 

 

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