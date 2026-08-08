Komoly probléma lépett fel, kórházba került az Igali Gyógyfürdő több vendége

Kórházba vittek hat embert az Igali Gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe - tájékoztatta a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszullétre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítéségét kérték.

Vegyszeradagolási probléma miatt került kórházba az Igali Gyógyfürdő több vendége (A kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Vegyszeradagolási probléma miatt került kórházba az Igali Gyógyfürdő több vendége

A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen

- tette hozzá.

A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük négy felnőttet és két gyereket vittek kórházba megfigyelésre.

Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe.

A vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták

- közölte.

A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket.

Áttekintik a belső protokollt és az egész fürdőt érintő változásokat "eszközölnek" - ígérte Szántó Imre László.