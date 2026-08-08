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kórház

Komoly probléma lépett fel, kórházba került az Igali Gyógyfürdő több vendége

17 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nagy mennyiségű klór került az Igali Gyógyfürdő egyik medencéjébe. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője úgy tájékoztatott, ezt követően hat embert kellett kórházba szállítani. Úgy tudni, egy technikai probléma miatt került a vegyszer a medencébe. A vizet azóta megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták.
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kórházIgali Gyógyfürdőproblémavegyszer

Kórházba vittek hat embert az Igali Gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe - tájékoztatta a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszullétre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítéségét kérték. 

20241023 Hajdúnánás Összeütközött két személyautó Hajdúnánáson, a Tiszavasvári út és az Árpád utca kereszteződésénél. Egy középkorú férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Egy férfit újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
Vegyszeradagolási probléma miatt került kórházba az Igali Gyógyfürdő több vendége (A kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Vegyszeradagolási probléma miatt került kórházba az Igali Gyógyfürdő több vendége

A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen

 - tette hozzá.

A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük négy felnőttet és két gyereket vittek kórházba megfigyelésre.

 

Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe.

A vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták

- közölte.

A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket.

Áttekintik a belső protokollt és az egész fürdőt érintő változásokat "eszközölnek" - ígérte Szántó Imre László.

 

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