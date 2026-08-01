Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kórház

Nem fogad betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya a klíma meghibásodása miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya. A bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el – mondta el a kórház főigazgatója szombaton az MTI-nek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kórházintenzív osztályKeszthelyi Kórházkánikulaklíma

Sahin-Tóth Gábor, a Keszthelyi Kórház főigazgatója azt mondta, a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni.

kórház
A hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya (Képünk illusztráció)
Fotó: Pixabay

Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos.

A főigazgató szerint a helyzet a betegellátást nem veszélyezteti, átszervezéssel meg tudták oldani a felmerülő problémákat.

Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók tapasztalt szakemberek, kiválóan ellátják a pácienseket a havariahelyzetben is, erről a reggeli vizitje során maga is meggyőződött – mondta.

Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják.

A főigazgató azt is elmondta, hogy a Keszthelyi Kórház klímaberendezésének meghibásodása visszatérő probléma. Most azonban más hiba keletkezett, amit nem sikerült azonnal elhárítani, de már dolgoznak a megoldáson.

Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményi adatait

Új adatközlési rendszer indul a magyar egészségügyben. A kórházi fertőzések intézményi adatai szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A rendszer célja a betegbiztonság erősítése és az ellátás átláthatóbbá tétele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!