Nem fogad betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya a klíma meghibásodása miatt

Sahin-Tóth Gábor, a Keszthelyi Kórház főigazgatója azt mondta, a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni.

A hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya (Képünk illusztráció)

Fotó: Pixabay

Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos.

A főigazgató szerint a helyzet a betegellátást nem veszélyezteti, átszervezéssel meg tudták oldani a felmerülő problémákat.

Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók tapasztalt szakemberek, kiválóan ellátják a pácienseket a havariahelyzetben is, erről a reggeli vizitje során maga is meggyőződött – mondta.

Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják.

A főigazgató azt is elmondta, hogy a Keszthelyi Kórház klímaberendezésének meghibásodása visszatérő probléma. Most azonban más hiba keletkezett, amit nem sikerült azonnal elhárítani, de már dolgoznak a megoldáson.

Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményi adatait

Új adatközlési rendszer indul a magyar egészségügyben. A kórházi fertőzések intézményi adatai szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A rendszer célja a betegbiztonság erősítése és az ellátás átláthatóbbá tétele.