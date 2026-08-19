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Ötvennégy kórházat érintő országos megmozdulást szervez az Érintők közössége, amelyhez helyi koordinátorokat is toboroznak. A kórházban hagyott csecsemők támogatását célzó kezdeményezésről azonban az érintett intézmények és az OKFŐ előzetesen nem kaptak tájékoztatást.
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országos kórházi főigazgatóságcsecsemőkórház

A kórházban hagyott csecsemők megsegítésére „Látunk Titeket” néven hirdetett országos akciót az Érintők Facebook-csoportja. A szervezők 54 olyan kórház bevonását tervezik, ahol magukra hagyott babákat látnak el, és megyénként vezetőket, koordinátorokat keresnek a megmozduláshoz.

A kórházban hagyott csecsemők miatt indult akcióról az OKFŐ csak a sajtóból értesült. Az Érintők felhívása több kórházat is érint.
A kórházban hagyott csecsemők miatt indult akcióról az OKFŐ csak a sajtóból értesült. Az Érintők felhívása több kórházat is érint. (illusztráció) Fotó: Pixabay

A kórházban hagyott csecsemők miatt kér egyeztetést az OKFŐ

Az OKFŐ közölte, hogy az augusztus 19-én induló akcióról csak a sajtóból értesült. A felhívásban több fővárosi és vidéki kórház neve is megjelent, miközben előzetesen nem egyeztettek az intézményekkel.

A toborzás után több kórháznál jelentősen megnőtt az érdeklődők száma, ami egyes helyeken többletterhet okozott. A főigazgatóság ezért arra kéri a segíteni szándékozókat, hogy az Érintők kapcsolattartási csatornáit használják, a civil szervezetektől pedig előzetes egyeztetést kér.

Az OKFŐ hangsúlyozta: nagyra értékeli a segítséget, és továbbra is nyitott a koordinált együttműködésre – derül ki az Országos Kórházi Főigazgatóság sajtóközleményéből.

 

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