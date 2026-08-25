Súlyos elhanyagolással és megalázó bánásmóddal vádolja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház belgyógyászati osztályát egy pestszentlőrinci asszony, Miklós Dénesné, aki 55 év házasság után, júliusban veszítette el 77 éves, tüdőbeteg férjét. Az özvegy állítása szerint a kórházban nem ápolták megfelelően a férfi felfekvéses sebeit, ráadásul a beteget ki is kötözték az ágyához.

Kukacok hemzsegtek egy idős beteg testén egy pesti kórházban. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Kukacok hemzsegtek egy idős beteg testén egy pesti kórházban

A tragikus események azután kezdődtek, hogy a férfit egy fulladásos roham miatt mentő szállította a kórházba. A szükséges lélegeztetés után két héttel került át a belgyógyászati osztályra. Két nappal a halála előtt a férfi arra panaszkodott, hogy erősen viszket az ágyéka a pelenka alatt.

Felhajtottam a lepedőt, kinyitottam a férjem pelenkáját, hát mit nem mondjak. Én azt hittem elájulok, de tartani kellett magam, mert nem akartam, hogy a férjem lássa, hogy én pánikolok, mert akkor tudtam, hogy ő is pánikolni fog. A teljes alsó testén, az ágyékán hemzsegtek a kukacok

- nyilatkozta a nő az RTL Híradónak.

Amikor az asszony a nővérpulthoz ment a problémával, egy ápoló mindössze annyit válaszolt, hogy „tudunk róla”, és azzal védekeztek, hogy a férfit „beköpte a légy”.

A nő július 21-én látta utoljára a férjét, aki akkorra már valamivel jobban volt, de még mindig kikötve feküdt az ágyban. Másnap, július 22-én telefonon értesítették, hogy a férje elhunyt.

Az özvegy a történtek után ügyvédet fogadott, feljelentést tett, és az általa készített, bizonyítékként szolgáló fotókat is átadta. A rendőrség az ügyben nyomozást indított, miközben a kórház hivatalos közleménye szerint a belső vizsgálatuk nem talált mulasztást.