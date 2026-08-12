Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai

A kórházi fertőzések intézményi adatai régóta váratnak magukra, a nyilvános adatközlés pedig közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét – mondta Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen.

Kórházi fertőzések: szeptembertől nyilvánosak lesznek az intézményi adatok Fotó: Pixabay

Hangsúlyozta, hogy az adatok közzétételének nem az a célja, hogy megszégyenítsék az egyes intézményeket, vagy rangsort állítsanak fel közöttük.

A cél a fertőzések visszaszorítása

Az országos tisztifőorvos szerint a nyilvánosságra hozott adatok segítségével követhetővé válik, milyen gyakran fordulnak elő ezek a fertőzések, és azonosíthatóvá tehetők azok a területek, ahol beavatkozásra van szükség.

Az adatok emellett abban is segíthetnek, hogy meg lehessen állapítani, mennyire hatékonyak a kórházakban bevezetett intézkedések. A cél tehát nem az intézmények összehasonlítása, hanem az egészségügyi ellátás biztonságának javítása és a fertőzések lehetőség szerinti megelőzése.

Oroszi Beatrix szerint a nyilvános adatközlés a betegbiztonság szempontjából is fontos lépés, mivel pontosabb képet adhat arról, hol és milyen területeken van szükség további intézkedésekre.