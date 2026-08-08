Változik a közlekedés Sebestyén Balázs bulija miatt

DJ Oti szombati retro bulijára 65 ezer embert várnak. A rendezvénynek a Sziget fesztiválhoz hasonlóan, ugyanúgy az Óbudai-sziget Nagyrétje ad otthont. A MÁV közleményt adott a közlekedési változásokról.
„Indulj időben DJ OTI bulijára” – írta a MÁV a közleményében, melyben több közlekedési változásra hívják fel a figyelmet. Sebestyén Balázs retro bulija iránt óriási az érdeklődés.
A MÁV szerint a rendezvényre így lehet a legkönnyebben eljutni:
- H5-ös HÉV-vel, mely egészen hajnalig jelentősen sűrűbben, hosszabb szerelvényekkel közlekedik. A Filatorigát megállónál kell leszállni.
- 1-es villamossal a Szentlélek térnél leszállva, majd a H-hídon keresztül besétálva.
- A Nyugati pályaudvar és a buli bejárata között OTI jelzésű autóbuszokkal, melyek folyamatosan, néhány percenként indulnak.
Az utazás megtervezéséhez a MÁVPlusz útvonaltervezőt javasolják. Az összes közlekedési infó pedig egy helyen a mavcsoport.hu/sziget oldalon megtalálható.
Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest közlekedése
Sebestyén Balázs, az az DJ Oti szombati retro bulijára 65 ezer embert várnak, de a szervezés komoly aggodalmakat szül. A rajongók a regisztráció, a hőség és a közlekedés miatt panaszkodnak, a várható tömegre pedig Vitézy Dávid is külön figyelmeztetést adott ki.
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