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Sebestyén Balázs

Változik a közlekedés Sebestyén Balázs bulija miatt

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
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DJ Oti szombati retro bulijára 65 ezer embert várnak. A rendezvénynek a Sziget fesztiválhoz hasonlóan, ugyanúgy az Óbudai-sziget Nagyrétje ad otthont. A MÁV közleményt adott a közlekedési változásokról.
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Sebestyén BalázsDJ OTIközlekedés

„Indulj időben DJ OTI bulijára” – írta a MÁV a közleményében, melyben több közlekedési változásra hívják fel a figyelmet. Sebestyén Balázs retro bulija iránt óriási az érdeklődés.

20250523 EgerA Rádió 1 Roadshow utolsó állomásaként érkezett Egerbe Sebestyén Balázs (képünkön), Rákóczi Ferenc és Svraka-Gévai Juli. Minden kitelepülésen játékra hívták a helyieket, ahol a legügyesebbek és legszerencsésebbek hazavihették a különleges ajándékokat, nem volt ez másképp a Dobó téren sem, de előtte még volt egy kis zene és beszélgettek kicsit a helyiekkel is, akik eljöttek, hogy élőben lássák őket.Fotó: Huszár Márk HMHeves Megyei Hírlap, közlekedés
Sebestyén Balázs bulija miatt módosul a közlekedés
Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A MÁV szerint a rendezvényre így lehet a legkönnyebben eljutni:

  • H5-ös HÉV-vel, mely egészen hajnalig jelentősen sűrűbben, hosszabb szerelvényekkel közlekedik. A Filatorigát megállónál kell leszállni.
  • 1-es villamossal a Szentlélek térnél leszállva, majd a H-hídon keresztül besétálva.
  • A Nyugati pályaudvar és a buli bejárata között OTI jelzésű autóbuszokkal, melyek folyamatosan, néhány percenként indulnak.

Az utazás megtervezéséhez a MÁVPlusz útvonaltervezőt javasolják. Az összes közlekedési infó pedig egy helyen a mavcsoport.hu/sziget oldalon megtalálható.

Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest közlekedése

Sebestyén Balázs, az az DJ Oti szombati retro bulijára 65 ezer embert várnak, de a szervezés komoly aggodalmakat szül. A rajongók a regisztráció, a hőség és a közlekedés miatt panaszkodnak, a várható tömegre pedig Vitézy Dávid is külön figyelmeztetést adott ki.

 

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