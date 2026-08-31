Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
közlekedési baleset

Egymást érik a balesetek országszerte, több helyen is lezárták az utakat

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hétfő délután rövid időn belül több helyszínre is riasztani kellett a tűzoltókat és a mentőket. A közlekedési balesetek Magyarországon több útszakaszon is fennakadást okoztak, volt, ahol teljes útlezárást rendeltek el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
közlekedési balesetszemélyautóbalesetek

Kora délután egymást követték a közlekedési balesetek az ország különböző pontjain. Tiszabura, Kéleshalom, Győr, Eger és Nagyhalász térségéből is érkezett riasztás, valamennyi helyszínre mentőket is küldtek.

Nagyszámű közlekedési baleset történt Magyarországon, utakat is lezártak
Tiszaburán teljes útlezárás, Kéleshalomnál forgalomkorlátozás van, miközben Győrben, Egerben és Nagyhalászon is karambol történt (A kép illusztráció) Fotó: Mediaworks

Közlekedési balesetek Magyaroszágon

Tiszabura közelében két személyautó ütközött össze a 3216-os út 34-es kilométerénél. Az abádszalóki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az úttestre sok törmelék került, ezért az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Kéleshalom külterületén szintén két autó karambolozott. Mindkét járműben csak a sofőr ült, az 5312-es út érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.

A 83-as főút győri bevezető szakaszán két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen hárman ültek, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Egerben a Liszt Ferenc és a Vajda János utca kereszteződésénél történt baleset. Két autó hajtott egymásba, összesen öten utaztak bennük. A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végzik.

Nagyhalászon egy személyautó letért az útról, árokba csapódott, majd az oldalára borult. A sofőrt a tűzoltók emelték ki az összetört járműből, az utat egy időre teljes szélességében lezárták. Berettyóújfaluban eközben egy földmunka során elvágott gázvezeték miatt zárták le a 47-es főutat. A sérült vezetékszakaszt kiszakaszolták, 14:55-re pedig ismét megindult a forgalom.

Cikkünk a Katasztrófavédelem információi alapján készült.

Hatalmas baleset történt a 63-as főúton, oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó

Az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton. A járművet a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították, mialatt a szerelvényen lévő száz disznó közül mintegy harmincat tudtak kimenteni: az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A balesetet követő műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!