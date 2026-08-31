Egymást érik a balesetek országszerte, több helyen is lezárták az utakat

Kora délután egymást követték a közlekedési balesetek az ország különböző pontjain. Tiszabura, Kéleshalom, Győr, Eger és Nagyhalász térségéből is érkezett riasztás, valamennyi helyszínre mentőket is küldtek.
Közlekedési balesetek Magyaroszágon
Tiszabura közelében két személyautó ütközött össze a 3216-os út 34-es kilométerénél. Az abádszalóki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az úttestre sok törmelék került, ezért az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Kéleshalom külterületén szintén két autó karambolozott. Mindkét járműben csak a sofőr ült, az 5312-es út érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.
A 83-as főút győri bevezető szakaszán két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen hárman ültek, a helyszínre mentőt is riasztottak.
Egerben a Liszt Ferenc és a Vajda János utca kereszteződésénél történt baleset. Két autó hajtott egymásba, összesen öten utaztak bennük. A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végzik.
Nagyhalászon egy személyautó letért az útról, árokba csapódott, majd az oldalára borult. A sofőrt a tűzoltók emelték ki az összetört járműből, az utat egy időre teljes szélességében lezárták. Berettyóújfaluban eközben egy földmunka során elvágott gázvezeték miatt zárták le a 47-es főutat. A sérült vezetékszakaszt kiszakaszolták, 14:55-re pedig ismét megindult a forgalom.
Cikkünk a Katasztrófavédelem információi alapján készült.
Hatalmas baleset történt a 63-as főúton, oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó
Az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton. A járművet a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították, mialatt a szerelvényen lévő száz disznó közül mintegy harmincat tudtak kimenteni: az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A balesetet követő műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.