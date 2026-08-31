Egymást érik a balesetek országszerte, több helyen is lezárták az utakat

Kora délután egymást követték a közlekedési balesetek az ország különböző pontjain. Tiszabura, Kéleshalom, Győr, Eger és Nagyhalász térségéből is érkezett riasztás, valamennyi helyszínre mentőket is küldtek.

Tiszaburán teljes útlezárás, Kéleshalomnál forgalomkorlátozás van, miközben Győrben, Egerben és Nagyhalászon is karambol történt (A kép illusztráció) Fotó: Mediaworks

Közlekedési balesetek Magyaroszágon

Tiszabura közelében két személyautó ütközött össze a 3216-os út 34-es kilométerénél. Az abádszalóki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az úttestre sok törmelék került, ezért az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Kéleshalom külterületén szintén két autó karambolozott. Mindkét járműben csak a sofőr ült, az 5312-es út érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.

A 83-as főút győri bevezető szakaszán két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen hárman ültek, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Egerben a Liszt Ferenc és a Vajda János utca kereszteződésénél történt baleset. Két autó hajtott egymásba, összesen öten utaztak bennük. A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végzik.

Nagyhalászon egy személyautó letért az útról, árokba csapódott, majd az oldalára borult. A sofőrt a tűzoltók emelték ki az összetört járműből, az utat egy időre teljes szélességében lezárták. Berettyóújfaluban eközben egy földmunka során elvágott gázvezeték miatt zárták le a 47-es főutat. A sérült vezetékszakaszt kiszakaszolták, 14:55-re pedig ismét megindult a forgalom.

Cikkünk a Katasztrófavédelem információi alapján készült.