Újabb embereket küldhetnek el a közmédiától, folytatódik az átvilágítás

A közmédia vezetése szerint az átvilágítás gazdasági és jogi kérdések mellett azt is vizsgálja, kik vettek részt aktívan a korábbi propagandagépezet működtetésében. A folyamat még nem zárult le, további intézkedések várhatók.

Folytatódik az átvilágítás a közmédiában, az MTI és a televízió munkatársait érintő vizsgálatok alapján a vezetőség újabb döntéseket hozhat (illusztráció)

Fotó: Mirkó István / MW

Folytatódik az átvilágítás a közmédiában, újabb személyi döntések jöhetnek

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közleménye szerint a megbízott vezetőség alig több mint egy hónapja vette át a vállalat irányítását, a belső vizsgálatok pedig azonnal megkezdődtek.

Az átvilágítás eredményei alapján több munkavállalót már mentesítettek a munkavégzés alól. A közmédia szerint ez nem veszélyezteti a napi feladatok zavartalan ellátását. Döntések születtek az MTI vezetőiről, valamint a rádió és a televízió egyes munkavállalóiról is.

A folyamat azonban még tart, több ügy jelenleg kiértékelési és elemzési szakaszban van. A mentesített dolgozók munkaviszonyáról csak a vizsgálatok lezárása után döntenek. Ennek eredménye akár a munkaviszony megszüntetése is lehet, ugyanakkor a további foglalkoztatást sem zárták ki.

A közmédia vezetése fenntartja annak lehetőségét is, hogy az átvilágítás során feltárt információk alapján fegyelmi vagy jogi felelősségre vonás induljon. Eközben valamennyi platformon folyamatban van a hírszolgáltatás megújítása is.

Magyar Péter megfúrta az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

Hiába jelentették be az M1 Híradó új főszerkesztőjét és műsorvezetőjét, mégsem ők kerülnek a posztra. A köztelevízió döntése Magyar Péter egy nyilvános hozzászólását követően változott meg, az ATV értesülése szerint már szerződést is bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal. Nem ez volt az első ilyen eset: a Divinyi Zsombor-féle kinevezés és a NAV elnöki posztja körül is hasonló visszakozás történt egy kormányfői poszt nyomán.

Megszólalt a közmédiából távozó Borsa Miklós az elmúlt napok egyik legnagyobb médiabotrányáról. Úgy véli, veszélyes precedens, ha közintézmények vezetői internetes kommentek alapján hoznak személyi döntéseket.