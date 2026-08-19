A megújuló közmédia megbízott vezetése azonnali hatállyal felmondta a korábbi menedzsment által a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött szerződéseket. A döntés azonnali, jelentős összegű, közel félmilliárd forintos megtakarítást eredményez, közölte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája szerdán az MTI-vel. Mint írták, a közmédiánál zajló átvilágításnak célja az is, hogy feltárja azokat a működési anomáliákat, amik egyértelműen az Orbán-kormány propagandáját szolgálták.

Azonnali hatállyal szerződést bontott Balásy Gyula cégeivel a közmédia. Fotó: Youtube

Azonnali hatállyal szerződést bontott Balásy Gyula cégeivel a közmédia

A közleményben idézik Horváth Andrást, a közmédia megbízott vezérigazgatóját, aki közölte: felmondás hiányában a Balásy Gyula cégeivel kötött előnytelen, túlárazott szerződések valós feladat hiányában is megrendelési kötelezettséget és további, jelentős összegű közpénz költését vonták volna maguk után feleslegesen.

Az előző kormány alatt a közszolgálati média legfontosabb feladatát nem látta el. Azt, hogy a közjó szolgálatában álljon és hiteles, pártatlan, valamint sokszínű tájékoztatást nyújtson minden társadalmi csoport számára, miközben felelősen gazdálkodik az állampolgárok adóforintjaival

- fogalmazott Horváth András.

A megújuló közmédia nem működhet együtt olyan cégekkel, amelyek valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták

- írták a közleményben.

Hozzátették: a megbízott vezetés folyamatosan szem előtt tartja, hogy a felelős közpénz-felhasználás érdekében minél több, korábban külső partnerre bízott feladatokat tudjon a jövőben saját, belső erőforrásaiból ellátni. Ezzel a mostani döntéssel közel félmilliárd forintos megtakarítás realizálható, írja az MTI.