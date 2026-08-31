Feljelentést tesz a közmédia vezetése, súlyos állításokat fogalmaztak meg a korábbi irányításról

A közmédia jelenlegi vezetése feljelentést tesz, miután egy átvilágítás során belső levelezéseket, nyilatkozatokat és más dokumentumokat vizsgáltak meg – közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.
A társaság közleménye szerint az átvilágítás során feltárt információk arra utalnak, hogy Várhegyi Attila, akit tanácsadóként szerződtettek, a gyakorlatban jelentős befolyást gyakorolt a közmédia működésére. Állításuk szerint tartalmi, személyzeti és gazdasági kérdésekben is részt vett a döntéshozatalban, és több esetben az intézmény hivatalos vezetői is megvárták a jóváhagyását.
A Duna Médiaszolgáltató azt állítja, hogy Várhegyi Attila kapcsolatot tartott fenn a közmédia és az akkori politikai vezetés között is. A közlemény szerint kormánytagok és fideszes politikusok akaratát közvetítette az intézmény felé, valamint a közmédia álláspontját képviselte kormányzati szereplők irányába.
Dokumentumokat hozott nyilvánosságra a közmédia
A közleményhez egy kilencoldalas dokumentumot is csatoltak, amelyben belső iratok és levelezések részleteivel igyekeznek alátámasztani az állításokat. A dokumentum szerint Várhegyi Attila rendszeresen tartott értekezleteket, miközben Papp Dániel vezérigazgató és más vezetők ügyekről számoltak be neki, döntési javaslatokat és szövegeket küldtek számára.
A Duna Médiaszolgáltató szerint a dokumentumok azt mutatják, hogy a hivatalos vezetők egyes esetekben megvárták Várhegyi jóváhagyását, majd végrehajtották az utasításait.
A társaság Várhegyi juttatásaival kapcsolatban is tett állításokat. Közlésük szerint éveken keresztül sofőrt biztosítottak számára, akit a hivatalos dokumentumokban rendezvényszervezőként alkalmaztak.
A nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Várhegyi Attila 2019-ben havi bruttó 1,5 millió forintos megbízási díjat kapott, amely 2023-tól havi nettó 3,5 millió forintra emelkedett.
A Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezetése a feltárt információk alapján arra jutott, hogy az ismertetett működési modell nem volt törvényes, ezért feljelentést tesz. A szükséges jogi lépések megtételével Papp Gábor ügyvédet bízták meg.
Várhegyi Attila korábban több tisztséget is betöltött a Fideszben és az első Orbán-kormányban. 1991 és 1998 között Szolnok polgármestere volt, 1994-től 2002 májusáig a Fidesz országos választmányát vezette, 1998-ban pedig országgyűlési képviselő lett, majd politikai államtitkárként dolgozott.
A Pest Megyei Bíróság később folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt egy év, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre és félmillió forintos pénzbüntetésre ítélte. Az ügy az 1995-ben, szolnoki polgármesterként aláírt önkormányzati telekeladásokhoz kapcsolódott.
Várhegyi 2002-ben országgyűlési képviselői mandátumáról is lemondott, később azonban még dolgozott a Fidesz apparátusában pártigazgatóként és kampányigazgatóként. 2006-ban távozott a párt központi irányítói stábjából. Az MTVA 2012-ben féléves szerződést kötött az általa vezetett Prestige Média Kft.-vel.