Feljelentést tesz a közmédia vezetése, súlyos állításokat fogalmaztak meg a korábbi irányításról

A közmédia jelenlegi vezetése feljelentést tesz, miután egy átvilágítás során belső levelezéseket, nyilatkozatokat és más dokumentumokat vizsgáltak meg – közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A közmédia az MTVA belső levelezéseinek részleteit is nyilvánosságra hozta

Fotó: Mirkó István / MW

A társaság közleménye szerint az átvilágítás során feltárt információk arra utalnak, hogy Várhegyi Attila, akit tanácsadóként szerződtettek, a gyakorlatban jelentős befolyást gyakorolt a közmédia működésére. Állításuk szerint tartalmi, személyzeti és gazdasági kérdésekben is részt vett a döntéshozatalban, és több esetben az intézmény hivatalos vezetői is megvárták a jóváhagyását.

A Duna Médiaszolgáltató azt állítja, hogy Várhegyi Attila kapcsolatot tartott fenn a közmédia és az akkori politikai vezetés között is. A közlemény szerint kormánytagok és fideszes politikusok akaratát közvetítette az intézmény felé, valamint a közmédia álláspontját képviselte kormányzati szereplők irányába.

Dokumentumokat hozott nyilvánosságra a közmédia

A közleményhez egy kilencoldalas dokumentumot is csatoltak, amelyben belső iratok és levelezések részleteivel igyekeznek alátámasztani az állításokat. A dokumentum szerint Várhegyi Attila rendszeresen tartott értekezleteket, miközben Papp Dániel vezérigazgató és más vezetők ügyekről számoltak be neki, döntési javaslatokat és szövegeket küldtek számára.

A Duna Médiaszolgáltató szerint a dokumentumok azt mutatják, hogy a hivatalos vezetők egyes esetekben megvárták Várhegyi jóváhagyását, majd végrehajtották az utasításait.

A társaság Várhegyi juttatásaival kapcsolatban is tett állításokat. Közlésük szerint éveken keresztül sofőrt biztosítottak számára, akit a hivatalos dokumentumokban rendezvényszervezőként alkalmaztak.

A nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Várhegyi Attila 2019-ben havi bruttó 1,5 millió forintos megbízási díjat kapott, amely 2023-tól havi nettó 3,5 millió forintra emelkedett.

A Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezetése a feltárt információk alapján arra jutott, hogy az ismertetett működési modell nem volt törvényes, ezért feljelentést tesz. A szükséges jogi lépések megtételével Papp Gábor ügyvédet bízták meg.